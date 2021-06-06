İmamoğlu uyurken YÖK olaya el attı

Mega kent İstanbul, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde kelimenin tam anlamıyla pisliğe gömüldü.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunuyla ilgili herhangi bir adım atmayıp üç maymunu oynayan vasıfsız İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken Yükseköğretim Kurulu harekete geçti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, müsilaj sorununa çözüm bulmak amacıyla gelecek hafta Ankara'da toplantı yapacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Saraç şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi yükseköğretim kurulunda bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz."