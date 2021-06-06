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Gündem İmamoğlu uyurken YÖK olaya el attı
Gündem

İmamoğlu uyurken YÖK olaya el attı

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili herhangi bir adım atmazken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) devreye girerek sorunun çözümü için harekete geçti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, müsilaj sorununa ilişkin ilgili fakültelerin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 15:54:00 -
İmamoğlu uyurken YÖK olaya el attı

Mega kent İstanbul, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde kelimenin tam anlamıyla pisliğe gömüldü.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunuyla ilgili herhangi bir adım atmayıp üç maymunu oynayan vasıfsız İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken Yükseköğretim Kurulu harekete geçti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, müsilaj sorununa çözüm bulmak amacıyla gelecek hafta Ankara'da toplantı yapacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Saraç şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi yükseköğretim kurulunda bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz."

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Yorumlar

Yunus

BU BETON KEK-REM, PROJEYİ DURDURMA TÖRENİ DE YAPAR.
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Boran

ekremi istanbulun basina secen ahmaklar eseriniz
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