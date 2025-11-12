İmamoğlu Suç Örgütü İstanbul’u böyle soymuş! İşte en önemli 3 gelir kaynakları...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, örgüt faaliyetleri kapsamında bazı paravan şirketler aracılığıyla milyarlarca lira tutarında ihaleler alındığı, bazı kişilerin 2019 öncesinde vasıfsız işlerde çalışırken, belediye bağlantılı ihalelerde yüklenici konumuna geldiği bildirildi.

Bu yolla elde edilen paraların örgüt içinde "sistem" diye tabir edilen havuza aktarıldığı, örgüt üyelerinin hem şahsi zenginleşme sağladıkları hem de bu gelirlerin siyasi amaçlarla, özellikle de İmamoğlu'nun "ileride gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri" için kaynak oluşturmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

ŞİMDİ VERME ZAMANI…

İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, örgüt üyelerinin "geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun", "şimdi verme vakti", "şimdi kaşıkla vereceksin, ileride kepçeyle alırsın" şeklindeki ifadelerle, maddi yardım istedikleri kişileri bu cümlelerle ikna ettiği kaydedildi.

Örgütün amacının sadece maddi menfaat elde etmek olmadığı vurgulanan iddianamede, İmamoğlu'nun siyasi hedefleri doğrultusunda parti içi hakimiyet kurmak ve ileride Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik finansal ve insan kaynağı sağlamak olduğu belirtildi.

İddianamede, para sayma görüntülerinde yer alan balyalar halindeki paraların, İmamoğlu'nun talimatı ile ilçe belediyelerinden temin edildiği, paraların koordinasyonunun ise örgüt yöneticilerinden Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sağlandığı bildirildi.

İMAR VE İSKAN USULSÜZLÜKLERİ

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yaptığı, belediyenin ihtiyaçları gerekçesiyle "yardım" adı altında inşaat sahiplerinden para talep edildiği, bu paraların örgüt yöneticileri aracılığıyla "sisteme" dahil edildiği kaydedildi.

İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde de benzer uygulamaların sürdüğü aktarılan iddianamede, imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler ile örgüt gelirlerinin artırıldığı ifade edildi.

İddianamede, örgütün üç önemli gelir kaynağından birinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen ruhsatlandırma ve tadilat işlemleri olduğu, bir diğer kaynağın ise hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler olduğu belirtildi.

Üçüncü büyük kaynağın ise raylı sistem projeleri için temin edilen yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılması olduğu aktarılan iddianamede, bu kredilerden sağlanan fonların örgüte ciddi maddi katkı sağladığı tespitine yer verildi.

İddianamede, örgütün, hem belediye kaynaklarını hem de siyasi gücü kullanarak sistematik biçimde gelir ve nüfuz sağladığı kaydedildi.