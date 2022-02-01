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Siyaset İmamoğlu sol medyayı da yaktı!
Siyaset

İmamoğlu sol medyayı da yaktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandal İngilizcesi sosyal medyada alay konusu olurken bir kullanıcı sol medyanın ikiyüzlülüğünü esprili bir dille eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:21:00 -
İmamoğlu sol medyayı da yaktı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ABD büyükelçisi ile yaptığı görüşme esnasında alakasız bir şekilde I am Okay (Ben iyiyim) demesi sosyal medyada alay konusu oldu. İngilizce başlığı altında toplanan milyonlarca kullanıcı İmamoğlu ile alay ederken bir kullanıcı da sol medyanın ikiyüzlülüğünü espirili bir dille eleştirdi.

Abidin adlı sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, “Büyükelçi: Burada olduğum için çok şanslıyım. Eko: Tamam. Büyükelçi: Hönk. Eko: Ben tamamım. Sözcü: Üst seviye İngilizce konuştu. Fox: Amerikan aksanı inanılmaz. Cumhuriyet: İngilizce konuşarak gençlerin gönlünü bir kez daha fethetti. Halk TV: Son 100 yılın en güzel İngilizcesi” diyerek sol medyanın İmamoğlu hakkında atacağı başlıkları önceden hazırladı.

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