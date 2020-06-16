İmamoğlu şimdi de taksicinin ekmeğine göz dikti

Akit Ekonomi

Taksici esnafı, İmamoğlu’nun yanlış bir uygulamaya daha imza atmaya hazırlandığına işaret etti. “Belediye taksicilik yapmaz, yapamaz” diyen esnaf, İBB’yi plaka çıkarma ve kiralama projesini rafa kaldırmaya davet etti.

Zor günler geçiriyoruz

Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada taksicilerin zor günler geçirdiklerini dile getirdi. Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında taksilerde 2 olan şoför sayısının 1’e indirildiğini belirten Uğur, “Haliyle 20 bin arkadaşımız istihdam dışında kaldı, gelirinden oldu” şeklinde konuştu.

Sıkıntıların üst seviyede olduğunu kaydeden Uğur, şunları söyledi: “Ne yazık ki taksicinin en aç olduğu dönem, İBB’nin en aç olduğu döneme denk geldi. Gelinen noktada Ekrem İmamoğlu, yeni taksi plakası çıkarmaktan ve kiraya vermekten söz ediyor. Dolmuşları ve minibüsleri ise taksiye çevirmekten bahsediyor. Öyle anlaşılıyor ki bu hamleyle belediyenin 540 milyon lira gelir elde etmesini amaçlıyor. İmamoğlu’nun atacağı bu adımla plaka yatırım enstrümanı olmaktan çıkacak ama taksici esnafı mağdur edilecek. İnanılır gibi değil, belediye esnafın malına bedava ortak getirecek. Karar telafi edilemez ve esnafı yok eder. Onun için çok ama çok dikkatli olunmalı ve yanlış bir karar alınmamalıdır.”

İhtiyaç yok

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyup Aksu ise ortada taksi sayısını arttırmayı gerektirecek bir durumun olmadığına dikkat çekti. Aksu, “İstanbul’da 17 bini aşkın taksi var. Yeni bir taksiye de ihtiyaç yok. Bizim Avrupa ülkelerinde yaptığımız araştırmada da bir milyon kişiye bin taksi düşüyor. İstanbul da bu standartta” diye konuştu.

Plaka fiyatları düşecek

Bu arada İBB’nin 5 bin yeni taksi plakasını kiralama usulüyle piyasaya sürmesinin önemli yansımalarının olacağı öngörülüyor. Şu anda 2 milyon 200 bin liradan satılan plakanın değerinin -UBER tartışmalarının yaşandığı günlerde olduğu gibi- 1.5 milyon liraya kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.