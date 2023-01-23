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Siyaset "İmamoğlu samimiyse açıklasın" deyip ekledi: Getiriyorlar dandik projeleri...
Siyaset

"İmamoğlu samimiyse açıklasın" deyip ekledi: Getiriyorlar dandik projeleri...

Gündemdeki bütçe tartışmalarına dair çağrı yapan Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 14:31:00 -

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, lağım kokan sokaklarıyla meşhur İzmir'den, dünyaya kafa tutan AK Parti hükümetine sallamaya çalıştı!.. Soyer, AK Parti hükümetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi için yalnızca 3 bin lira bütçe ayırdığını iddia etti. Soyer, Otogar metrosu için iktidarın 3 bin lira ayırdığını ileri sürerek, "Şaka değil, gerçek" dedi.

AK Parti cephesinden yapılan açıklamada ise, 3 bin liranın sadece dosya bedeli olduğu belirtilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi için 13 milyar TL kaynak ayrıldığını vurguladı.

Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da AK Parti iktidarının belediyedeki gelişmeleri baltalamaya çalıştığını öne sürüyordu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li belediyelerin bu terbiyesizlikleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Eğer dürüstse CHP'li belediyeler... Mesela Ekrem İmamoğlu, çıksın desin ki 2018 yılında, 1 yıl boyunca merkezi yönetimden İstanbul'a gelen para şu kadar. O tarihte AK Partili Konya'ya giden para şu kadar. 2022'te ise Konya'ya giden par şu kadar, İstanbul AK Parti'den CHP'ye geçtiği için gelen para şu kadar azalmış. Bunu çıkarsın, göstersinler. Bunu gösterebiliyorlarsa biz de AK Parti yönetimine soralım, bu iş nedir diye.

Getiriyorlar dandik projeler, buna para istiyoruz diyorlar. Ona para olmaz kardeşim. Çalışmanı getirirsin, incelenir. Onaylanıp kesin projelere döndükten sonra paraya dönüşme noktasına gelir. Ama bu da bütçenin yüzde 15'i kadar... Cumhurbaşkanlığı'nın kefaleti tüm bütçenin yüzde 15'i kadar mümkün. Eğer sen o kotayı doldurduysan yüzde 16'ya çıkamazsın. Yüzde 20'lik bir yatırım istiyorlar, yahu kardeşim senin boyunu aşıyor bu. AK Partili de olsan aşıyor, CHP'li de olsan aşıyor.

Bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun da verebileceği bir cevap varsa, ilkeli habercilik mantığı içerisinde biz de yayınlarız. Sorarız Ulaştırma Bakanlığı'na nedir bu iş diye.

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