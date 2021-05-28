İmamoğlu salgına yine davetiye çıkardı! Vatandaşlar isyan etti

Seçildiği günden bu yana şov ve reklam peşinde koşan ve yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgınına davetiye çıkarmaya devam ediyor.

Salgın sürecinde sefer sayılarını azaltarak vatandaşları canından bezdiren İmamoğlu, ne kadar beceriksiz bir yönetim sergilediğini bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kirazlı-Başakşehir hattını herhangi bir duyuru yapmadan kapattı. Durumdan habersiz olan binlerce vatandaş ise otobüslere balık istifi binmek zorunda kaldı.

Haber vermeden en yoğun saatlerde seferleri iptal eden İBB'nin sorumsuzluğuna ve vurdumduymazlığına isyan eden vatandaşlar, "Her şey çok güzel oldu", "Seferler iptal edilmiş haberimiz yok", "Bu rezillik nedir?", "Otobüslerde tıkış tıkış seyahat ediyoruz" diyerek salgına davetiye çıkaran İmamoğlu yönetimine tepki gösterdi.