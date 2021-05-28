  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şüpheli valiz alarmı! Ekipler harekete geçti
Yıldırım düştü, yangın çıktı
Seyir halindeki traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Hudut kartalları göz açtırmıyor! 8 terörist yakalandı
Gündem İmamoğlu salgına yine davetiye çıkardı! Vatandaşlar isyan etti
Gündem

İmamoğlu salgına yine davetiye çıkardı! Vatandaşlar isyan etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB herhangi bir duyuru yapmadan Kirazlı-Başakşehir hattı seferlerini iptal etti. Otobüslerde tıklım tıklım yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlar belediyenin sorumsuzluğuna isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:25:00 -

Seçildiği günden bu yana şov ve reklam peşinde koşan ve yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgınına davetiye çıkarmaya devam ediyor.

Salgın sürecinde sefer sayılarını azaltarak vatandaşları canından bezdiren İmamoğlu, ne kadar beceriksiz bir yönetim sergilediğini bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kirazlı-Başakşehir hattını herhangi bir duyuru yapmadan kapattı. Durumdan habersiz olan binlerce vatandaş ise otobüslere balık istifi binmek zorunda kaldı.

Haber vermeden en yoğun saatlerde seferleri iptal eden İBB'nin sorumsuzluğuna ve vurdumduymazlığına isyan eden vatandaşlar, "Her şey çok güzel oldu", "Seferler iptal edilmiş haberimiz yok", "Bu rezillik nedir?", "Otobüslerde tıkış tıkış seyahat ediyoruz" diyerek salgına davetiye çıkaran İmamoğlu yönetimine tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu
Siyaset

Utanır mı? Taksim Camii açıldı Meral Akşener alay konusu oldu

Bugün binlerce Müslümanın katılımıyla ibadete açılan Taksim Camii ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2013’te Gezi olayları ..
Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar
Gündem

Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Mehmet Ağar'a yaptığı çağrının ardından Ağar Bodrum'daki Yalıkavak..
Taksim Camii'nde ilk ezan böyle okundu
Gündem

Taksim Camii'nde ilk ezan böyle okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan Cuma namazı sonrası ibadete açılan Taksim Camisi'nde ilk ezan böyle okundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay