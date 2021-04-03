İmamoğlu sahiplenmeden tarihe not düşülsün! Bomba proje başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, heykel belediyeciliğinden sıkılan vatandaşlara adeta müjde verdi. Kadıköy- Sabiha Gökçen havalimanı arasına dev metro inşasının haberi geldi.

İstanbul, yeni bir metro hattına daha kavuşuyor. Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sona doğru yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro projesinde, ilk ray kaynağı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk ray kaynağının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

2023 vizyonu

Karaismailoğlu, hareketliliğin ülke içinde ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, Ulaşım Master Planı, Lojistik Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye'yi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirler arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını söyledi.

İstanbul için yeni projeler

İstanbul'a bugüne dek 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattı da 13,5 kilometre uzunluğundadır. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır." diye konuştu.

"Sabiha gökçen ile kadıköy raylı sistemle kesintisiz bağlanacak"

Karaismailoğlu, İstanbul'daki iki havaalanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul'un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır."

7,4 kilometre, 4 istasyon

Karaismailoğlu, 7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcunun rahat, hızlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edebileceğini söyledi.

"İnşai faaliyetlerin yüzde 91'i tamamlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün itibarıyla hattın tünel inşaatındaki kazıları tamamladıklarını, projenin tünel ve iç kaplama betonu imalatları ile birlikte istasyon betonarme ve ince işlerinin devam ettiğini bildirdi.

Demir yolu işleri ve elektromekanik imalatlarının da başladığını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar hattımızda 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. 90 bin metreküpün üzerinde beton döktük. 14 bin 536 metrelik ray montajı işinin yüzde 73'ü yani 10 bin 674 metresini tamamladık. Ve sıra geldi ilk ray kaynağını başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerde ilerlemesi yüzde 91; elektromekanik işlerde ilerleme ise yüzde 20 mertebesinde. Metromuzun tamamlanmasıyla birlikte, 2021-2045 yıllarında ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin euro olacak."

5 metro hattının yapımı devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da, bakanlık tarafından inşa edilen "Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı", "Bakırköy sahil (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı", "Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir", "Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı", "Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı" metro hatlarının yapımının devam ettiğini söyledi.

Bu hatlara ek olarak "Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Hattı" ile "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi"ne de en kısa sürede başlanacağını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul'un ihtiyaçları her geçen gün artıyor. İstanbul hizmet ister. Devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul’u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizim için çok önemli. İstanbullular müsterih olsun. Devletimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tüm imkanlarıyla İstanbul'a dört elle sarılmıştır. İstanbullular için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.