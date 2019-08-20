0553 313 94 23

İmamoğlu ‘poz verip’ gitti! İstanbullu kendi yarasını kendi sardı

İstanbul’da önceki gün yaşanan sel felaketinin ardından tepkiler üzerine tatiline bir günlük ara verme zahmetinde bulunan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekrar Bodrum’a döndü. Sel mağduru İstanbullu esnaf ise kendi derdine yandı.

20 Ağustos 2019 Salı 08:29
İmamoğlu ‘poz verip’ gitti! İstanbullu kendi yarasını kendi sardı

İstanbul'da Cumartesi günü bastıran sağanak yağışın yol açtığı su baskınından en çok etkilenen bölgelerden biri Eminönü olmuştu. Eminönü Yer altı Çarşısı sular altında kalmış, canını zor kurtaran esnaf, mallarını kurtarmanın telaşına düşmüştü. Megakent sel sularıyla mücadele ederken CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum tatilindeydi. Tepkiler üzerine Cumartesi gecesi İstanbul’a dönen İmamoğlu, Pazar günü sabahı Eminönü Meydanı, Kapalıçarşı ve selden etkilenin diğer bir bölge olan Üsküdar’da incelemelerde bulundu.

‘Buradayız’ demişti ama...

Selden zarar gören işyerlerini gezerek kameralara poz veren İmamoğlu bir esnafın, “Başkanım neden kimseye ulaşamadık. Neredesiniz başkanım?” sitemine, “Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız, maddi manevi yanınızdayız” diye cevap verdi. Ancak, bu sözlerinin üzerinden birkaç saat sonra İmamoğlu, bir gün ara verdiği tatilini tamamlamak üzere 15.40 uçağıyla Bodrum’a döndü. Yaraları sarmak da selden mağdur olan esnafa kaldı.

Yenikapı’ya serildi 

Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı Miting Alanı’na serilerek kurumaya bırakıldı. Çarşı esnafından Zafer Yavuz, “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bine yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:29
  1. Eminönü Yer altı Çarşısı
  2. İstanbul
  3. sel
  4. ekrem imamoğlu

YORUM YAZ

  • GurbetçiGurbetçi7 dk önce
    E ne olacaktı iki ailece şov yaptı şimdide arkadanda bu enayileri nasıl kandırdım diye bol bol tatil yapıp rakı eşliğinde bol bol guluyo ne oldu ekonomi mi düzeldi oy verdinizde ak parti içinde en çok iş yapanin hakkını yediniz ama herserde hayir vardınız şimdi hak ettiğinizi yasiyosunuz
  • Hürrem KurthanHürrem Kurthan11 dk önce
    Yıllarca didindik durduk,3-5 kuruşluk sermaye yaptık o da belediye sayesinde sele gitti.5 aydır görevde ,bir rögar temizliği bile yaptiramayan bu sarlatana nasıl rey verdik,aklım almıyor.Ayni gün Bodrum'a villasına dönen bu mahluktan artık bişey beklemek safdillik olur.Insallah Akp Aralık'ta güven oylamasında düşürür de defolup gider, İstanbul kurtulur.
  • BeratBerat13 dk önce
    Tayip pozu bile yok hükümetten kimse poz vermedi 25 yıllıkrejim tahribatı 30 gunluk imamogluna mi kaldi iste dindar akit islam akit musluman akit iste din islam müslümanlık böyle kahpe biseydir dinsiz japonyada olsa japon başbakanı veya cumhurbaşkanı hükümeti olay yerinde olur hangi bakanlık alanında ise istifa eder etmese gazeteleri medyası hükümeti halkın yanında ol çağrısı yapar istifasını istero yüzden dini ret ediyorum egerki allah gerçektenvar ise bu dindardinsiz i hangisini tutar sever dünyaya medeniyet olarak tanıtır japonyayı seçmiş bileakiti 2 yıldır takip ederim ve ateist oldum
  • Mehmet karaMehmet kara18 dk önce
    Yaz günü serinlik işde abartmayın fazla
  • ümitümit23 dk önce
    Surata baksana nerden bozdum tatili der gibi !

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

(Özel) Taksim’de yumruk yumruğa kavga kamerada
  1. (Özel) Taksim’de yumruk yumruğa kavga..
  2. İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
  3. Meyve bahçesine Hint keneviri ektiler
  4. Denizli son dakika yeniden deprem!..
  5. Ak Parti’den sert tepki! Karnından..
  6. Küresel piyasalar teşvik..
  7. Bisiklet çalan iki hırsız tutuklandı
  8. İzmir'deki yangın 3. gününde
  9. İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda..
  10. (Özel) Metrelerce yükseklikte hiçbir..
  11. Kaymakam Atak, şehit ailesinin..
  12. Asrın projesi hız kesmiyor
  13. (Özel) Esenyurt’ta iki grup arasındaki..
  14. Bingöl Üniversitesi Besyo sınav..
  15. 'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem!..
  16. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
  17. Rıdvan Karakayalı kimdir? İzmir..
  18. Emeka Eze Adanaspor’da
  19. Hem avı hem de kendi öldü
  20. Yurtta hava durumu
  21. İstanbul’da kaza! 1 ölü
  22. 20.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  23. 2018 ürünü tütünde açık artırma..
  24. Salih Bezci kimdir nereli ve kaç..
  25. İmamoğlu ‘poz verip’ gitti! İstanbullu..
  26. Kara yollarında son durum!
  27. Dolarda zorunlu hareketlilik! İşte ilk..
  28. Kara yollarında durum
  29. İzmir’de Bylock kullandığı tespit..
  30. Polisten kaçtılar, valizlerini..
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

Günün Karikatürü

19 Ağustos 2019
Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı
Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı