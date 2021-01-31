İmamoğlu Özlem’i Gürses’i götürüp gezdirecekti ama… Gidemeden otogara, kırdılar direksiyonu pazara

CHP, HDP ve İyi Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı yaptığı Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse iki senedir İstanbul'a hizmet üretemesi halkın tepkisini çekiyor. Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nın son hali yürek sızlattı. İmamoğlu'nun otogar konusunda da yalan söylediği ortaya çıktı. Büyük İstanbul Otogarı'nı aracıyla gezen bir vatandaş çektiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntülerde Büyük İstanbul Otogarı'nın alt katlarındaki damlayan kanalizasyon ve yağmur akıntıları yüzünden yaya olarak dolaşılamıyor. Vdieoyu çeken vatandaş otogardan çıkınca arabasını yıkacağını belirtti.

Halk TV'de Özlem Gürses'e konuk olan İmamoğlu'nun Büyük İstanbul Otogarı yalanlarına tepki gösteren vatandaşın çektiği videoda şunları söyledi:

"Tabii ben buraları çekerken 25 sene burayı AK Parti yönettiniz diyen CHP'lileri duyar gibiyim. Evet 25 sene burayı Otobüsçüler Derneği'ne vermiş. 5 Mayıs 2019, yani tam seçim sürecinde bunların sözleşmesi bitmiş. Zaten AK Parti sözleşmesi biten bu dernekten burayı alıp çok güzel bir şekilde otogarı yeniden hayata geçirecekti. Ama İmamoğlu geldi. 2 yılda İstanbul'a tek bir çivi çakmayan İmamoğlu, sadece şuraları mavi beyaza boyadı. Ama maalesef çok özür dilerim. Yukarılardan lağımlar akıyor. Özlem Gürses'i de buraya getirecekmiş İmamoğlu, dolaşırken lütfen dikkat edin üzerlerine idrar dökülmesin. Otogar yalanı da böylece çökmüş oldu."

Vatandaş, "Ekranlarda şov yapmakla olmuyor. İki yıldır İstanbul'a hiçbir şey yapmadın. Hadi buralarda dolaştır Özlem Gürses'i. Senin gibi aynı düşünceye sahip yandaş medyanı Fox'un da muhabirlerini al buralarda dolaştır. Otogarı adam etmiş ya. İşte al otogar böyle" diyerek tepki gösterdi.

"Pırıl pırıl oldu" demişti

İmamoğlu, Özlem Gürses'in programında otogarın pırıl pırıl olduğunu söyleyerek şunları ifade etmişti:

"2019 Haziran'ında otogarı devraldığımız haliyle İstanbul'u devraldığımız hali birbirine çok yakın. Günde 100 bin insanın girdiği İstanbul'un can damarı noktalarından birisi. Ama altı çürümüş."

Otogarda kütüphanenin ve gençlik merkezinin de açıldığını söyleyen İBB Başkanı, Gürses'e yönelik, "Gelin bir gün sizi gezdireyim." ifadelerini kullanmıştı.