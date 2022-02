İmamoğlu, o balıkçıda gelen hesabı başkasına mı kitledi?

Ekrem İmamoğlu ile ABD Büyükelçisi Jeffry Flake görüşmesinde Flake'in İngilizce olarak söylediği "Tabii ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir müttefik. Çok önemli bir zamanda aramızda olan bu bağ oldukça önem taşıyor. O yüzden burada olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerine İmamoğlu'nun "Aaa.. Okey, I'm okey (Ben iyiyim)" karşılığını vermesi çok konuşulmuştu. Hikmet Genç, bir kalkan ciğeri için 48 bin lira veren, ancak onu da belediyeye kitlediğinden şüphelendiği İmamoğlu'na "Git Londra'da bir İngilizce dil kursuna (mümkünse en pahalısına) kaydol. Nasıl olsa uzunca tatil seviyorsun. Kal en az 6 ay, İngilizcen gelişsin biraz" önerisinde bulundu. İşte Akşam gazetesindeki o bomba yazı:

"Yahu bir kalkan ciğeri için 48 bin lira veriyorsun. (Hoş onu da belediyeye kilitlemiştir!..)

50 kişilik yemeğe 319 bin 780 lira ödüyorsunuz. Yani kişi başı yaklaşık 6400 lira. Nasıl bir antrikotsa o?!..)

Sözcü'n İsviçre'de kayar, sen Bodrum'da yüzersin, genel başkanın geceliği 100 bin liralık süit odasından "millet aç" diye bağırır...

Kayak ve yüzmeye ve dahi balıkçıya ara ver arkadaş. Öyle sel, kar, tipi, afet..vs, bekleme. O kadar harcıyorsunuz bari yabancı dile de harca.

Git Londra'da bir İngilizce dil kursuna (mümkünse en pahalısına) kaydol. Nasıl olsa uzunca tatil seviyorsun. Kal en az 6 ay, İngilizcen gelişsin biraz.

Yılda kaç defa İngiliz ve ABD'li yabancı misyon şefleriyle bir araya geliyorsun.

Sana çok lazım. En az tuz, solüsyon, metrobüs kadar elzem bi'şey...

İngilizce biliyorum diye geziniyorsun. Ama İngilizcen can çekişiyor.

ABD Büyükelçisi Flake sana anlatıyor, onca laf söylüyor, (Türkiye, ABD için vazgeçilmez bir müttefik vesaire...)

Sen de anlıyormuş gibi dinliyorsun. Adam durup senden nezaketen bir cevap bekliyor.

Verdiğin cevaba bak. "Okey... I am okey..."

İngiliz sana "Are you okey?" mi dedi?

Biraz kendinden bahsetseydin. Mesela "swimming, skiing..." falan deseydin...

O da olmadı, "It is a pencil, but I love you" desen de olurdu!..

Okey İmamoğlu?.."