İmamoğlu müteahhitliğe tam gaz devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiği Haziran 2019'dan bu yana şehir için yaptığı icraatlarla değil, kriz zamanlarındaki tatilleri ve pandemi zamanında seyrek metrobüs seferleriyle gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kendi inşaat şirketinin faaliyetlerine ara vermediği ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun, büyük ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat firmasının İstanbul'un en lüks semtlerinden Etiler'de kat karşılığında bina yapmak için proje hazırladığı belirlendi.

İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan proje ve sözleşme arsa sahipleriyle paylaşılırken İmamoğlu'nun, iki ay önce projeyi bilinmeyen bir sebeple iptal ettiğini duyurdu. Böylelikle İmamoğlu, İstanbul'a çivi çakmazken etik kurallara aykırı biçimde girdiği projeden çekilmiş oldu. İmamoğlu'nun, projeyi tamamlamak için arsa sahiplerine üç firma ismi önerdiği de öğrenildi.

İmamoğlu inşaat teklif gönderdi

Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre olay şöyle gelişti: Etiler'de 25 kat maliki bulunan bir apartman kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak lüks bir apartman yapılması için KLK Yapı'ya verildi. KLK Yapı inşaatın yapımı sırasında şirketin ekonomik zorluklar yaşadığını öne sürerek yapılan sözleşmeyi feshetti ve yaptığı inşaatı yıkarak araziyi arsa sahiplerine tekrar teslim etti. Evleri yıkılan arsa sahipleri yeni bir inşaat çalışması için firmalarla görüşürken İmamoğlu İnşaat arsaya yeni bir bina yapmak için teklifte bulundu.

En güzel yerleri kendisi için seçmiş

İmamoğlu İnşaat yetkilileri arsa sahipleri ile yaptığı görüşmeler sonrasında inşaat yapımı konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşmanın ardından inşaat firması tarafından arsa sahipleri ile aralarında imzalanacak bir sözleşme hazırlandı. Sözleşmede 25 kat malikinin olduğuna dikkat çekilerek, müteahhittin 25 âdet daireyi anahtar teslimi olarak kat maliklerine vereceği, müteahhit tarafından kat planlarında işaretlenen 1. bodrum katta 1 adet, zemin katta 1 adet ve 3 normal katta 1'er adet olma üzere toplam 5 adet ara kat daire ile çatı piyesli dubleks dairelerin tamamının müteahhitte kalacağı belirtildi.

Haklı sebep olsa bile cezası 2 milyon

İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan sözleşmenin detaylarında, yapılacak olan apartmanın çok lüks ve en iyi kalitede ürünlerden mamul olacağı belirtildi. Sözleşmede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise arsa sahiplerinden herhangi birinin haklı bir nedenle bile olsa sözleşmeden cayması ihtimaline karşı ağır maddeler konulması oldu. Sözleşmeye imza atacak arsa sahiplerinin kat karşılığı sözleşmesini tapuya şerh ettirmemesi veya engel olması, haklı bir sebep olmaksızın yükleniciyi azletmesi durumunda arsa sahibine 2 milyon cezai tazminat ödemeyi mecbur kıldığı belirlendi.

Gerekçesiz iptal etti

İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan sözleşme arsa sahiplerine ulaştırıldıktan kısa bir süre sonra bu kez inşaat yetkilileri sözleşmeye imza atmadan tek taraflı sözleşmeyi feshettiğini ve inşaatı yapmayacaklarını duyurdu. Herhangi bir gerekçe sunmadan projenin yapımından vazgeçen İmamoğlu İnşaat, sonra arsa sahiplerine mail göndererek projeye devam edebilecek üç firma ismi de önerdi.

İmamoğlu İnşaat, kabul ettikleri şartları korumak kaydıyla inşaatı yapabilecek alternatif şirketler olarak Konsey Yapı, Akkuş Grup ve Mutlu İnşaat firmalarını önerdi.

Sabah