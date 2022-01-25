İmamoğlu milleti böyle uyutuyor!

İstanbul'da otobüsleri yürütemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, metro inşaatlarını durduran Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp "Beni engelliyorlar" yalanını uydurduğunu belirten Turgay Güler, İBB Başkanı'nı Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e benzetti. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

“(…)

Yüz kez yazdım, bin kez söyledim.

Nafile!

Bu kadar yalana, manipülasyona, kışkırtmaya rağmen hiç kimse oturup bir çözümleme yapmıyor. Yahu aleni psikolojik harp yöntemleri uyguluyorlar. Görmesi gerekenler niçin görmez?

'Bu da yalan' demekten öteye niçin geçilemez?

Evet yalan ve herkes de görüyor.

Söyleyen bile isteye yalan söylüyor. Satın alan da, tedavüle sokan da.

Bir kez daha söyleyeyim öyleyse.

Bu yöntem FETÖ'nün de PKK'nın da başkaca terör örgütlerinin de kullandığı bir yöntem. Bu yöntemin bir mucidi var yahu.

Joseph Goebbels!

Bu yöntemi uygulamaları için bunların gazetecisine, medyasına, sanatçısına milyonlarca dolar fon akıtılıyor.

Hem de gözümüzün önünde.

Kim bu Goebbels? Hitler'in propaganda bakanı.

'Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkacaktır. Olmazsa yalana devam edin' diyor.

'Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız insanlar ona o kadar fazla inanır' diyor.

'Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız o söylemi nereden geldiğini unutur ve kendi fikri gibi benimser ve savunur' diyor.

'Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur ve insanların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır' diyor.

'Halkı her zaman ateşleyin asla soğumasına ve düşünmesine izin vermeyin' diyor.

'Sadece bir rakibinize odaklanın ve kötü giden her şeyin suçunu onun üzerine yıkın' diyor.

Bu!

İstanbul'da otobüsleri yürütemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, metro inşaatlarını durduran beyimiz çıkıp 'beni engelliyorlar' yalanını uyduruyor.

Tuz ihalesini iptal etmiş, kar İstanbul'u esir almış, insanlar perişan olmuş...

Umurunda mı?

Yeni bir yalanı tedavüle sokacak her şey unutulacak. (...)"