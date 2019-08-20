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İmamoğlu, Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:- "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün"

20 Ağustos 2019 Salı 16:13
İmamoğlu, Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ'de işten çıkarmalarla ilgili, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün." dedi.

Sarıyer'de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten bilgi aldı.

Bina hakkında önce raporların elde edilmesi gerektiğini, raporlar ortaya çıktıktan sonra daha net konuşabileceklerini ifade eden İmamoğlu, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de belediyenin bu konunun takipçisi olacağını ifade ederek, bütün hususlar olgunlaşmadan birtakım açıklamalar yapmanın doğru olmayacağını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, "Rapor birkaç güne kadar çıkacaktır. Çıktıktan sonra yol haritası belirlenecektir. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi burada tespitleri yaptı. Sayın bakan süreci takip ediyor. Kira yardımı ve bunun gibi birtakım hususları başlatacaklar ama sürecin netleşmesi de lazım." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili sorulan soruya, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili sorulan soruya ise İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız. Çok üzücüdür. Şiddetle kınıyorum, karşısındayım. İnsanların eğer bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar ama öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da... Umarım bu yanlıştan dönerler. Tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler."

- Bina tahliye edilmişti

16 Ağustos Cuma günü Bahçeköy Doğanbey Caddesi'ndeki 9 katlı binanın kolonlarından patlama sesi duyulduktan sonra bina sakinlerine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binanın kolonlarının patladığı belirtilmiş, bunun üzerine bina tahliye edilerek, binada yaşayan 120 kişi çevredeki sosyal tesislere yerleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:13
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Sarıyer

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