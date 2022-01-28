İmamoğlu konuştukça batıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox'ta İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. İmamoğlu'nun çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

Fotoğrafı çeken vatandaşın siyasi ilintileri olduğunu ileri sürerek mağdur edebiyatı yapan CHP'li İBB Başkanı, akşam 18.00 sularında restorana giriş yaptığını söyledi.

Sarıyer'deki restorana Kağıthane'deki AKOM'dan gittiğini belirten İmamoğlu, "Bu esnada geçtiğimiz güzergahlar açıktı" dedi.

"Bu yemeği ertelemek hiç aklınızdan geçti mi?" sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Tabi ki geçti. Ama insani düşündüm. Yani arkadaşlarımız işin başında... AKOM'dan ayrılıp geçtim zaten ben oraya. Ara verdik yani. Büyükelçi bizden önce gitmiş hatta"

İmamoğlu karla ilgili bilgilerin kendisine yemekteyken geldiğini söylediği halde, yemeğe AKOM’dan geçtiğini söyledi. Ayrıca yemekteyken karla ilgili kötü bilgilerin geldiğini eklediği halde, yemekten önce karın olumsuz etkileri yüzünden yemeği ertelemeyi düşündüğünü ileri sürdü.

CHP’li İBB Başkanı’nın beyin yakan bu çelişkili ifadeleri, yalan siyasetinin geldiği iğrenç durumu gözler önüne serdi.