İmamoğlu, kendisine bağış yapan Murat Boz ile buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunan şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:10
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya geldi.
100 bin lira bağış yapmıştı
Şarkıcı Murat Boz, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya geldi.
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Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ekrem-imamoglu-secim-kampanyasina-bagis-yapan-murat-boz-ile-bir-araya-geldi-4c2889.jpg" alt=""/>
Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ekrem-imamoglu-secim-kampanyasina-bagis-yapan-murat-boz-ile-bir-araya-geldi-175695.jpg" alt=""/>
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