İmamoğlu, kendisine bağış yapan Murat Boz ile buluştu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunan şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.

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