0553 313 94 23

İmamoğlu, kendisine bağış yapan Murat Boz ile buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunan şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:10
İmamoğlu, kendisine bağış yapan Murat Boz ile buluştu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya geldi.

100 bin lira bağış yapmıştı

Şarkıcı Murat Boz, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ekrem-imamoglu-secim-kampanyasina-bagis-yapan-murat-boz-ile-bir-araya-geldi-cca437.jpg" alt=""/>

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ekrem-imamoglu-secim-kampanyasina-bagis-yapan-murat-boz-ile-bir-araya-geldi-4c2889.jpg" alt=""/>

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/ekrem-imamoglu-secim-kampanyasina-bagis-yapan-murat-boz-ile-bir-araya-geldi-175695.jpg" alt=""/>

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:10
  1. İstanbul
  2. Murat Boz
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda
    1. Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin..
    2. Ruhani'den "Yaptırımların durdurulması..
    3. Üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa..
    4. İmamoğlu, kendisine bağış yapan Murat..
    5. Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha ve..
    6. Antalyaspor tempo artırdı
    7. "Troya" epik operası İstanbul'da..
    8. ABD'de patlama! Ortalık savaş alanına..
    9. Suriye’ye askeri sevkiyat
    10. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    11. Denetleme sırasında fenalaşan Uzman..
    12. KKTC 3. Yatırım Danışma Konseyi..
    13. Trabzonspor'un o transferi bitirmesi..
    14. Yolun ortasında kalan dorse, D130..
    15. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    16. Gürcistan'daki protestolar sürüyor
    17. Eski müsteşar yardımcısı evinde ölü..
    18. Tarsus’ta trafik kazasında: 2 yaralı
    19. Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
    20. ABD'nin Florida eyaletinde alışveriş..
    21. "Sermayenin güdümündeki bilim..
    22. Eski müsteşar yardımcısı evinde..
    23. Irak ile Suriye arasındaki sınır..
    24. Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka
    25. İsveç'te Çin protestosu
    26. Denetlemeler sırasında rahatsızlanan..
    27. Tenis: Wimbledon
    28. Yılanın başı büyüyor! ABD'den..
    29. Kılıçdaroğlu, Hatay'da düğüne katıldı
    30. Medipol Başakşehir, İstanbul'da son..
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...
    “Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere