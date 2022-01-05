İmamoğlu kedili paylaşım yapmıştı... CHP'li Öztrak'tan açıklama: Kimse öküz altında kedi aramasın

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu yapmış, bu paylaşım yıllar önce yürüyen merdivenlere ters binen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olarak yorumlanmıştı.

İmamoğlu’nun paylaşımının Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığı sorulan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu soru bir gazeteci sorusu mu? Yoksa trol yorumu mu? Kimse öküz altında kedi aramasın. Bu soruları soranlar AK Parti Genel Başkanını, Genel Başkanımızı karşılıklı tartışma programına çağırsınlar. Millet, kimin kendi derdi ile dertlendiğini, kimin derdine derman olacağını bir güzel görsün” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada viral olan bir kedi videosunu dün Twitter hesabından paylaşmış, "İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır." notunu düşmüştü.

Bu videonun paylaşılmasında farklı bir niyet olduğunu düşünen Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 2011 yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda yürüyen merdivene ters binmesini hatırlatarak, "Yürüyen merdivene ters yönde binen kedi videosunun siyasi bir karşılığı var. Hafızlardaki yeri çok güçlü. Çünkü bu ülkede yürüyen merdivene ters binen bir kişi var. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur." iddiasında bulunmuştu.