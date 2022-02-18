İmamoğlu kabusu 500T'nin de üzerine çöktü

Seçim öncesi ortaya attığı "her şey çok güzel olacak" yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbullulara hizmeti unutturdu.

AK Parti döneminde kazandırılan yatırımlarla dünyada adından söz ettirmeyi başaran mega kentte; tramvaylar raydan çıkarken otobüsler ve metrobüsler yolda kalıyor.

İş tatil yapmaya gelince bir saniye bile ertelemeyen İmamoğlu, İstanbul'a hizmet etmek yerine kabusu yaşatıyor.

Kabus 500T'nin de üzerine çöktü

İstanbullular tarafından "üzerinde güneş batmayan hat" olarak nitelendirilen Tuzla-Cevizlibağ arasında çalışan 500T otobüsü Kartal'da D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Arazına nedeniyle İETT şoförü, soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı.

Ardından İETT sürücüsü, otobüsü tamir etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Durakta bekleyen yolcular bir sonraki sefer otobüsüne binerek yolculuklarına devam etti.