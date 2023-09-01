İmamoğlu işi bilmiyor! Kılıçdaroğlu'na hakaret eden koltuğu kapıyor: Zavallı, hain ve kanı bozuk
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'genel başkan danışmanı' olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP lideri hakkında 'zavallı, hain ve kanı bozuk' olarak hedef aldığı ortaya çıktı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin iki turunda da sandıktan yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendiren CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu kendisine yeni danışman atadı
Kılıçdaroğlu, atamalarına ise yenilerini ekledi. CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.
Kendisini 'hain ve kanı bozuk' ilan eden kişiyi danışman yaptı
Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.