İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Bunu da mı yaptın Eko?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine ilişkin bomba bir iddiayı ortaya attı. “Bir ilin belediye başkanı cumhurbaşkanlığı hayali peşine düşüp kamu bütçesini kendi olası adaylık kampanyası için harcıyor” yorumunu yapan Kaplan, “Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu İstanbul halkının bütçesiyle gerçekleştirdiği söyleniyor. Henüz hiçbir yalanlama da gelmiş değil. İmamoğlu imzalı VIP otobüslerle ulaşımdan düzenlenen mitinglere, dağıtılan İmamoğlu imzalı Trabzonspor atkılarından halka verilen yardım kolilerine dek her şey İstanbullunun verdiği vergilerle karşılanmış. Türk siyaset tarihinde bir ilk; bir ilin belediye başkanı cumhurbaşkanlığı hayali peşine düşüp kamu bütçesini kendi olası adaylık kampanyası için harcıyor. Üstelik bunu o kadar müdanasız biçimde yaptılar ki İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabından İBB bütçesiyle Karadeniz'de dağıttıkları yardımları -aileleri de ifşa ederek- paylaştı” ifadelerini kullandı.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Kendi il belediye başkanları, bir il gezisine bile otobüs dolusu gazeteci götürürken sorun değil lakin Cumhurbaşkanı'nı takip eden gazeteciler olması suç, öyle mi? Üstelik gezilerdeki her tür masrafımızın gazetelerimiz tarafından karşılandığı ortadayken... Esas siz elektrik faturası ödemeyen 'mütevazı' Genel Başkan'ınızın bayramda yaptığı 400 bin liralık tatilin parası kimin cebinden çıktı, onun hesabını verin."