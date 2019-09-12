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İmamoğlu İçme Suyu Projesi’nin yapımına yeniden başlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:10
İmamoğlu İçme Suyu Projesi’nin yapımına yeniden başlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.


Başkan Zeydan Karalar, İmamoğlu’nda gerçekleştirilen proje ile ilgili düzenlenen törene katıldı. Karalar, Adana için yararlı işler yapmaya geldiklerini belirterek, “Bir gün Kozan’da, bir gün İmamoğlu’nda, bir gün Karataş’ta, bir gün Pozantı’da hem daha önce başlamış, bugünkü iş gibi yarım kalan bitirilemeyen ya da hazırlıkları yapılmış başlanamamış projeleri başlatıyoruz, hem de gerekli olan yeni projeleri devreye sokuyoruz. Bu proje önceden başlayan, yaklaşık 6 milyon 750 bin liralık projedir. 12 km’lik asbest boru var. Kardeşlerimiz İmamoğlu’nda sağlıklı su içemiyor. Buna gönlümüzün razı olması mümkün değil. Yarım kalan bu projeyi bitirmek üzere harekete geçtik. 12 km’si 100 yıl dayanabilecek kapasitede duktil demir boru döşenecek. Yaptığımız işleri uzun vadeli dayanacak şekilde hayata geçirelim ki, 3-5 yılda bir yeniden para harcamayalım, halkımızın parası boşa gitmesin” dedi.


Yörük diyarına sevgim, saygım, ilgim bilinir


İmamoğlu’na hem Yedigöze Barajı’ndan sağlıklı içme suyu getirileceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “İmamoğlu’na hayırlı olsun. İmamoğlu’ndaki hemşehrilerimiz kısa süre içinde sağlıklı içme suyuna kavuşacak. İmamoğlu’ndaki kardeşlerim sabretsinler, altyapı çalışmaları bittikten sonra şebekenin tamamını yenileyeceğiz. İmamoğlu’nda eski şebeke kalmayacak. Ne asbestli boru, ne de üç güne bir çatlayan, patlayan borular kalacak. Uzun süre dayanan ve su kaçaklarının sıfıra ineceği bir şebeke yapacağız. Çatalan Barajı’ndan yaklaşık 13 milyon metreküp su çıkıyor fakat bunun ancak 7 milyon metreküpünü devreye sokabiliyoruz. 6 milyon metreküp su kayboluyor. Bu proje, söz konusu kaybı azaltacak projelerden bir tanesi. Bu yüzden çok mutluyum. İmamoğlu’ndaki Yörük kardeşlerime, Yörük diyarına, öteden beri başka bir ilgi, sevgi ve saygımın olduğu bilinir. Göreve başladığımızdan bu yana ikinci temel atışımız bu. Daha nice nice temeller atacağız. Emeği geçen herkese sevgilerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:10
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