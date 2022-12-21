İmamoğlu için bir mağduriyet operasyonu daha!

CHP grup toplantısı sonrası ‘İmamoğlu konuşturulmadı' propagandası yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan, hakaretten ceza alacağı ve davanın sonuçlanmasına birkaç yıl varken 'İmamoğlu'na siyasi yasak' propaganlarının ardından yeni bir mağduriyet tiyatrosu daha çevrildi.

Akşam'dan Melik Yiğitel'in haberine göre; CHP'li üst düzey yöneticiler, Akşener'in de içinde olduğu 'yeni bir ince işçilik'le karşı karşıya oldukları görüşünde.

Yiğitel'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Konu, dün gün boyu tartışılan, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu grup toplantısına davet etti, ancak kürsüde konuşma yapmasına izin vermedi" iddiaları. Konuştuğum CHP'li kaynaklar, gerçeğin tam aksi olduğunu söyledi:

"Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu cumartesi günü kahvaltıda bir araya geldi. İmamoğlu, grup toplantısına katılmak istediğini iletti. Kılıçdaroğlu da 'tamam gel' dedi. İmamoğlu'nun konuşma yapacağı söylentisi sonradan servis edildi, sosyal medyadan yayıldı. İmamoğlu konuşmayınca da, 'söz verilmiş de tutulmamış' gibi sunulmak istendi. 'Konuşturulmadı' mağduriyetine giden ince bir işçilik yürütüldü."

Bu kulis bilgileri, İmamoğlu'na yakın bir isim olan Gezici Araştırma Şirketinin Başkanı Murat Gezici'nin birlikte katıldığımız televizyon programındaki sözleriyle örtüşüyor.

Gezici, "İmamoğlu grupta konuşma yaparak Cumhurbaşkanı adaylığını sabitlemiş olur" dedi. "Ya konuşturulmazsa" sorusuna "Ayrı bir mağduriyet ortaya çıkar" karşılığını verdi.

İmamoğlu, grup toplantısında konuşmadı. Ya CHP yönetimi tedbir almış ya da İmamoğlu kendi kendine gelin güvey olmuş.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Bilgim yoktu. Saraçhane buluşmasını Twitter'dan öğrendim" açıklamasına cevap verirken "Saraçhane buluşması Kılıçdaroğlu'na yönelik kumpas" değerlendirmesini doğrulayan ifadeler kullandı. İmamoğlu "Bu kararı çok önceden parti yöneticileriyle aldık.. Genel Başkanı yeniden bilgilendirmedik" dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'nin dünkü grup toplantısına katıldı. Konuşmasında İmamoğlu hakkındaki yargı kararına değinen Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri dikkat çekti: "Ekrem İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur." İmamoğlu ise toplantı sonrası, "Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Genel Başkanıma minnet duyuyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, gazetecilerin "Saraçhane düğümü çözüldü mü" sorusuna ise "Düğüm yoktu ki" yanıtını verdi."