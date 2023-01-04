Şu listeye bakın! İmamoğlu, İBB’de işe aldığı PKK’lıları savunmak için bunu da yaptı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun belediyede işe aldığı terör örgütü iltisaklı kişileri savunmak için yaptığı ‘mağdurum’ tiyatrosu devam ediyor. Pek çok personelinin PKK-KCK başta olmak üzere DHKP-C, MLKP, FETÖ gibi terör örgütleri ile ilişkili çıkması üzerine devlet kurumlarını suçlamaya devam eden İmamoğlu, işe aldığı kişilerin terör bağlantısı olmadığını iddia etti.

DAĞ KADROSU CHP’Lİ BELEDİYELERDE

CHP’li belediyelerde işe alınan terör iltisaklı isimlerle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dışında birçok CHP’li belediyede de benzer durumun olduğunu ortaya koydu. Özellikle örgütün ‘değer ailesi’ adını verdiği öldürülen teröristlerin yakınlarına kadro yağdırıldı.

İBB’DE BİNLERCE TERÖRİST

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alımlarla ilgili hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı. Başsavcılık tarafından incelenen raporda, işe alınan örgüt bağlantılı isimlerin sicilleri tek tek ortaya konuldu.

Listede PKK’nın dağ kadrosundan dönen örgüt üyeleri, öldürülen teröristlerin yakınları ve MLKP’nin şehir yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüten isimler var.

HAKURK’TA ELEBAŞI İBB’DE MEMUR

İBRAHİM DOĞAN

2008 yılında İstanbul’dan terör örgütü PKK’nın kırsal yapılanmasına katıldı. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulundu. Teslim olan bir örgüt mensubu onun hakkında “Hakurk’ta sözde tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü” bilgisini paylaştı. İBB’de Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri’nde işe alındı.

YUNANİSTAN’A KAÇTI

SERBUN YURTSEVER

Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok eyleme katıldı. 2014 yılında Irak’ta faaliyet yürütmek üzere terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de ev cihazları teknikeri olarak çalıştı. İfşa olunca 17 Ağustos 2022’de illegal yollardan Yunanistan’a kaçtı.