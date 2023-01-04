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Gündem Şu listeye bakın! İmamoğlu, İBB’de işe aldığı PKK’lıları savunmak için bunu da yaptı!
Gündem

Şu listeye bakın! İmamoğlu, İBB’de işe aldığı PKK’lıları savunmak için bunu da yaptı!

2019 yerel seçimleri öncesi HDP ile yaptığı işbirliği neticesinde İBB'de kadro sözü verdiği isimlerin PKK-KCK terör yapılanması ile iltisaklı çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işe aldığı teröristleri savunmaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 12:18:00 - 2023-01-04 12:31:48
Şu listeye bakın! İmamoğlu, İBB’de işe aldığı PKK’lıları savunmak için bunu da yaptı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun belediyede işe aldığı terör örgütü iltisaklı kişileri savunmak için yaptığı ‘mağdurum’ tiyatrosu devam ediyor. Pek çok personelinin PKK-KCK başta olmak üzere DHKP-C, MLKP, FETÖ gibi terör örgütleri ile ilişkili çıkması üzerine devlet kurumlarını suçlamaya devam eden İmamoğlu, işe aldığı kişilerin terör bağlantısı olmadığını iddia etti.

DAĞ KADROSU CHP’Lİ BELEDİYELERDE

CHP’li belediyelerde işe alınan terör iltisaklı isimlerle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dışında birçok CHP’li belediyede de benzer durumun olduğunu ortaya koydu. Özellikle örgütün ‘değer ailesi’ adını verdiği öldürülen teröristlerin yakınlarına kadro yağdırıldı.

İBB’DE BİNLERCE TERÖRİST

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alımlarla ilgili hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı. Başsavcılık tarafından incelenen raporda, işe alınan örgüt bağlantılı isimlerin sicilleri tek tek ortaya konuldu.

Listede PKK’nın dağ kadrosundan dönen örgüt üyeleri, öldürülen teröristlerin yakınları ve MLKP’nin şehir yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüten isimler var.

HAKURK’TA ELEBAŞI İBB’DE MEMUR

İBRAHİM DOĞAN

2008 yılında İstanbul’dan terör örgütü PKK’nın kırsal yapılanmasına katıldı. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulundu. Teslim olan bir örgüt mensubu onun hakkında “Hakurk’ta sözde tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü” bilgisini paylaştı. İBB’de Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri’nde işe alındı.

YUNANİSTAN’A KAÇTI

SERBUN YURTSEVER

Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok eyleme katıldı. 2014 yılında Irak’ta faaliyet yürütmek üzere terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de ev cihazları teknikeri olarak çalıştı. İfşa olunca 17 Ağustos 2022’de illegal yollardan Yunanistan’a kaçtı.

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Yorumlar

adil

bu ibb başkanı bunları bilmiyormu. yada milletin aklı ile dalgamı geçiyor. dünyadan bi haber bu adam içişleri bakanına saldırıyor. tutuklama yok diyor.

Terörist

Madem bu adamların hepsi terörist ve bazıları hala İBB bünyesinde calısıyor. Gidip tutukladanıza. Madem tespit edildi ic isleri ne yapıyor. Polis ne yapıyor. Toplayın hepsini. Yok toplayacak kanıtıdır, yoksa bos bos ibb de sukadar terörist var diye haber yapmayın. Solyu 1 yıldır ibb içindeki 900 teröristen bahsediyor. O zaman isini yapsın ve tutuklasın. Nasıl bir ic isleri bakanı ki elinde listesi olan terörü durduramıyor
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