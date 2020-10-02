İmamoğlu hizmete yetişemiyor! 2 yıl önce açılan otoparkı tekrar açtı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce açılmış bir hizmeti daha kullanıma açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılmış hizmetler, yeni açılış törenleriyle yeniden servi edilmeye devam ediliyor.

İlk hizmet başarısı (!) değil

İlk hizmeti, ‘atık tesisini açmama’ töreni olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi hizmete açılmış icraatları törenle yeni gibi sunmayı gelenek haline getirdi.

Geçtiğimiz hafta Hacıosman Park Ormanı’nın ismini değiştirerek açılışını yapan Ekrem İmamoğlu, bu kez de 2018 yılında açılan 900 araçlık katlı otoparkın açılışını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

“Açtık”

İmamoğlu, yapımını kendilerinin tamamladığını belirttiği otopark için, “Merter’de yapımını tamamladığımız 900 araçlık katlı otoparkımızı hizmete açtık” ifadeleri ile kendini rezil etti.

İmamoğlu’nun açtık dediği otopark 2018 yılında MüSiAD öncülüğünde AK Parti döneminde açılmıştı.