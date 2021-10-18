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Siyaset İmamoğlu HDP'lilerle takılırken, İstanbullular isyan etti!
Siyaset

İmamoğlu HDP'lilerle takılırken, İstanbullular isyan etti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'lilerle birlikte sergi açılışı yaparken, İstanbullular yaşanan ulaşım çilesi nedeniyle isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 12:40:00 -
İmamoğlu HDP'lilerle takılırken, İstanbullular isyan etti!

İstanbulluların toplu taşıma araçlarındaki çilesi devam ediyor. Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesi bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında kriz yaratırken, yoğun lokasyonlarda da seferlere hiçbir tedbir alınmıyor.

Özellikle mesai saatlerinin başlangıcında ve bitişinde oluşan yoğunluk pandemide vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilerken; yetersiz sefer sayılarıyla gündemden düşmeyen İBB yönetiminin bu sorunlara çare aramaması da tepkilere yol açıyor.

Yoğunluk oluşan bu lokasyonlardan birine de bu sabah Ataköy-Şirinevler metrobüs durağında rastlanıldı.

Metrobüse binmek için durakta en az 15 dakika beklediklerini belirten İstanbullular, yetersiz seferleden sikayetçi olurken; İBB yönetiminden de durağa dair genişletme çalışmaları taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

İmamoğlu Diyarbakır'da

İstanbul'da toplu taşıma ve trafik yönünde sorunlar megakenti çekilmez hale getirirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'da HDP'lilerle bir araya gelmesi tepkilerin fitilini ateşledi.

Diyarbakır'da temaslarda bulunan Ekrem İmamoğlu genel siyaset mesajları verdi.

Diyarbakır'da İmamoğlu ile bir araya gelen isimler arasında, "Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar, it sürüleri" diyen Sırrı Sakık da yer aldı.

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Yorumlar

adsiz

İSTANBUL KENDI AYAĞINA SİKTİ....
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hsyn

Ekrem İmamoğlu nün ABD başkanı baydın in ve fetoculerin projesi olduğunu anlamak için daha ne yapmasını bekliyoruz.
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