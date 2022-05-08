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Gündem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Gündem

İmamoğlu hakkında suç duyurusu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Rize, Artvin ve Trabzon gezilerinde kamu kaynaklarının, kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 21:22:00 -
İmamoğlu hakkında suç duyurusu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Rize, Artvin ve Trabzon gezilerinde kamu kaynaklarının, kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, avukat Aydın Egemen tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İmamoğlu'nun, İBB kaynaklarını seçilmiş olduğu il hudutları dışında, siyasi amaç ve saiklerle sarf etmiş olduğunun kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak, bu hususların araştırılması talep edildi.

İmamoğlu'nun "2023 yılında yapılacak seçimlerde devlet başkanlığı adaylığına dair bir kararı var ise İBB Başkanlığından istifa etmesi gerektiği" belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Oysa, seçilmiş belediye başkanlığı unvanı ve görev süresince, çalışma gün mesaisini, uhdesinde bulunan tüm kamu kaynaklarını, bulunduğu ilde yaşayan halkın huzur ve sükunu için harcama yerine, gerek mesaisini ve gerekse seçilmekle elde ettiği kamu kaynaklarını, kişisel siyasi amaç ve saiklerine sarf etmiş olduğu kamuoyuna yansımıştır. Bu iddiaların araştırılmasını talep ediyorum. Bu ise görevi kötüye kullanmaktır."

Seçilmiş kişilerin kendilerini seçenlere karşı şeffaflık içerisinde, hukuk devleti ve demokrasi normlarına uygun hareket etmesinin asıl hedef olduğu dile getirilen dilekçede, "Bu hedef, çocuklarımızın, millet olarak geleceğimizin teminat altına alınmasıdır. Sayın savcılık makamlarınızca, şüphelinin ilgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon ziyareti/mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin, bir bardak su dahi olsa araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum." denildi.

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Yorumlar

İstanbul

Bu ne kin düşmanlık hazmedememezlik sıkıyorsa sarayda verilen iftarlar devlet bütçesiyle yapılan parti kongrelerini de araştırın bakalım korkmayın geliyor gelmekte olan Koltuklar geçici geleceğin cumhuru alıştırın buna kendinizi ve saygı duyun tarafsız olun adil olun
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