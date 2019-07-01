İmamoğlu göreve geldi! İBB’de bir istifa daha
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yürüten Kasım Kutlu da istifa ettiğini duyurdu.01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yürüten Kasım Kutlu istifa ettiğini duyurdu.
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.
Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.
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