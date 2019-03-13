İmamoğlu feministleri savundu! "Ben de ezan okudum, ezanı ıslıklamadılar"

8 Mart gecesi, feministlerin gayri İslami ve gayri ahlaki pankartları Türkiye genelinde infiale neden oldu. Pankartlardaki İslam karşıtı söylemlerden öte feministler, yatsı ezanı okunurken ıslık çalarak akıllarınca sesi bastırmaya çalıştı. Skandal eylemde Canan Kaftancıoğlu gibi domuz eti yediğini söyleyen ve Sera Kadıgil gibi daha önce ezan ve şehitler hakkında küstahça açıklamalarda bulunan CHP'lilerin de yer alması dikkatlerden kaçmadı. Tüm bunlarla beraber, 8 Mart gecesi yaşananlara ana muhalefet cephesinin sahip çıkması şaşırtmadı.

İmamoğlu da sahip çıktı

31 Mart'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım karşısında zafer elde edemeyeceğini anlayan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı. Daha önce dindar kimliği olduğu izlenimini uyandırmaya çalışan İmamoğlu, 8 Mart gecesi yaşananlar hakkında konuşurken samimi davrandı, gerçek kimliğinin gereğini sergiledi. İmamoğlu, ezanı ıslıklayan feministleri savundu.

Yeni Şafak'tan Kemal Öztürk'e konuşan İmamoğlu, konuya dair şunları söyledi:

"Ben ezanla büyüdüm, defalarca da ezan okumuş birisiyim. Orada bilinçli bir şekilde ezanın ıslıklanmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı’nın şikâyetini de görüntüleri de izledim. Buradan yola çıkarak, ezanın kutsallığı üzerinden millete mesaj vermeyi doğru bulmuyorum, çok yanlış."