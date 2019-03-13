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İmamoğlu feministleri savundu! "Ben de ezan okudum, ezanı ıslıklamadılar"

Millet İttifakı'nın CHP'li İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de 8 Mart gecesi ezanı ıslıklayan feministleri savundu. İmamoğlu, kendisinin de defalarca ezan okuduğunu ve ezana saygısı olduğunu savunarak, "Orada bilinçli bir şekilde ezanın ıslıklanmadığını düşünüyorum. " dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:01
İmamoğlu feministleri savundu! "Ben de ezan okudum, ezanı ıslıklamadılar"

8 Mart gecesi, feministlerin gayri İslami ve gayri ahlaki pankartları Türkiye genelinde infiale neden oldu. Pankartlardaki İslam karşıtı söylemlerden öte feministler, yatsı ezanı okunurken ıslık çalarak akıllarınca sesi bastırmaya çalıştı. Skandal eylemde Canan Kaftancıoğlu gibi domuz eti yediğini söyleyen ve Sera Kadıgil gibi daha önce ezan ve şehitler hakkında küstahça açıklamalarda bulunan CHP'lilerin de yer alması dikkatlerden kaçmadı. Tüm bunlarla beraber, 8 Mart gecesi yaşananlara ana muhalefet cephesinin sahip çıkması şaşırtmadı. 

İmamoğlu da sahip çıktı

31 Mart'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım karşısında zafer elde edemeyeceğini anlayan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı. Daha önce dindar kimliği olduğu izlenimini uyandırmaya çalışan İmamoğlu, 8 Mart gecesi yaşananlar hakkında konuşurken samimi davrandı, gerçek kimliğinin gereğini sergiledi. İmamoğlu, ezanı ıslıklayan feministleri savundu. 

Yeni Şafak'tan Kemal Öztürk'e konuşan İmamoğlu, konuya dair şunları söyledi: 

"Ben ezanla büyüdüm, defalarca da ezan okumuş birisiyim. Orada bilinçli bir şekilde ezanın ıslıklanmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı’nın şikâyetini de görüntüleri de izledim. Buradan yola çıkarak, ezanın kutsallığı üzerinden millete mesaj vermeyi doğru bulmuyorum, çok yanlış."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:01
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. ezan
  4. Ezanı ıslıklayan kadınlar
  5. Feministler
  6. 8 Mart
  7. 8 Mart ezan

YORUM YAZ

  • yusufyusuf6 dk önce
    görünüşün adama benziyorda sıfatın öyle değil sanırım efendi kıvırmana gerek yok dahil oldugunpartinin elemanları bile o gece oradaydı yalanlarla sadece kendını kandırırsın artık millet yemiyor bilader insanda azıcık utanma kalmamıssa o zaman tehlıke var demektır hem bu dunya hayatı hem ebedı hayatı ıcın tabı ımanlı ıse
  • azerazer20 dk önce
    “Bilgi toplumu değil hurafeler çağı adeta. Kadın örgütleri ezana karşı bir kasıtları olmadığını söyledikleri halde bu açıklamayı duymazdan gelerek suçlamayı sürdürmenin anlamı nedir? Ezan bu ülkede provokatörlerin eline düşürülmeyecek kadar hassas bir ortak değer.”Ama, şu hercümercin içinde kaç kişi duyar bu cümleleri?
  • hüseyinhüseyin20 dk önce
    “Kadınlar günü yürüyüşünü lütfen ezanı protesto ettiler diye etiketlemeyelim. Ezan okunurken protestoya devam etmek ile ezanı protesto etmek aynı şey değil. Bu vatanda hep beraber saygı mesafesini koruyarak yaşamayı başarmak zorundayız. Olaylara rikkat ile dikkat ile yaklaşalım.”
  • ORHANÖzalpORHANÖzalp26 dk önce
    Ya sen sağır ve körsün ya da biz çoğunluğu aptal yerine koyuyorsun Orada ezan okunurken ıslık yuhalama ve küfürlerin olmadığını söylemek kendini ezan okunduğunda yuhlama olmadığını ifşa etmek le kendini aklayamazsın İstanbula bu şekilde yönetecek birinin memleketimize ne kafar kötülük yaptığının farkında olması gerekir.Yazık.......
  • MelikeMelike26 dk önce
    İt itin ayağını basmaz. Sana niye yapsınlar sende onlardansın o kadar ayırt edecek kadar zekaları var herhalde.
  • S kurtS kurt27 dk önce
    Hiç bir taraftarı degilm ama bu ezan düşmanlarının babaları kulaklarına ezan okumadıgı için kafirlik yapıyorlar sende ezan düşmanısın imamoglu soyadına güvenerek münafıklık yapıyorsun
  • Deli İboDeli İbo31 dk önce
    He he ezanla büyüdün,5 vakit namazıda iki elin kanda olsa kaçırmazsın.Oruçu hepten geçtim, ta 3 aylardan başlarsın. Utanmasan kanatlarım var diyeceksin.
  • aladinaladin32 dk önce
    Senin okuduğun ezanın... Savunmaya bak hizaya gel. Sorsam elhamdülillah Müslümanım der. Bu görüntü senin vicdanını acıtmıyorsa senin Müslümanlığın yerin dibine batsın.
  • OsmanlıOsmanlı33 dk önce
    bak hele i..e
  • alperenalperen40 dk önce
    Biz ezan okunurken uzanıyorsak doğrulan, yatıyorsak kalkan, kahvelerde televizyonun sesini kısan, düğünlerde müziği kesen bir milletiz. Bırakın ıslık mıslık işini, bari ıslıklarken ezan okunmaya başladıysa ıslığı kesebildiniz mi? Minareyi çalan kılıfı hazırlar misali hırsızı arsız savunuyor....

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