İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Erdoğan’ın davetine uzun süredir kendisinden randevu talep eden fakat cevap alamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. İmamoğlu’nun toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birebir görüşme talebini yineleyeceği ve belediyeye teşrif etmelerini talep edeceği öğrenildi.

Belediye başkanları sorunlarını anlatacak

YeniAkit’e konuşan kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, öncelikle Belediye Başkanlarının sorunları dinlenecek, çalışmaları hakkında bilgi alınacak, belediye başkanları ise “orantısız ve uzun süreli” borçlanma ile personel giderlerinin ağırlığından dert yanacak. Ardından yerel yönetimlerle Temmuz ayında bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi uyumu, terörle mücadele, kayyım atanmasının nedenleri, dış politika ve özellikle Fırat’ın Doğusuyla ilgili de bilgi verilebilme durumunun da olabileceği belirtildi.

Kayyım sonrası 3 ilde son durum konuşulacak

Öte yandan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun ise kayyım sonrası süreç hakkında bilgi vereceği kulislerde konuşuluyor. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan ve üyelerinininde katılması bekleniyor.