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İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a teşekkür edince CHP'liler yuhaladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın kutlamasına teşekkür ederken CHP'liler ise yuhaladı.

23 Haziran 2019 Pazar 23:47
İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a teşekkür edince CHP'liler yuhaladı!

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde seçmenlerine seslendi.

CHP'li İmamoğlu, sözlerini bitirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a kendisini kutlamasından dolayı teşekkür ederek "Benim kutlayan sayın Cumhurbaşkanına ve rakibime de teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Meydandan bulunan CHP'liler ise teşekkür edilen Erdoğan ve Yıldırım'ı yuhaladı. İmamoğlu bu yuhalamaya tepkisiz kalarak konuşmasını sürdürdü.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:47
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Beylikdüzü
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • SerkanSerkan52 dk önce
    Hani başabaştı hani hırsızdılar arada %10 fark attı adam biraz değil bayağı kendinize gelin.
  • ereneren1 sa önce
    men dakka dukka,bu dunya boyle,

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