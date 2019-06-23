İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a teşekkür edince azgın CHP'liler yuhaladı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın kutlamasına teşekkür ederken CHP'liler ise yuhaladı.23 Haziran 2019 Pazar 23:48
yeniakit.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde seçmenlerine seslendi.
CHP'li İmamoğlu, sözlerini bitirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a kendisini kutlamasından dolayı teşekkür ederek "Benim kutlayan sayın Cumhurbaşkanına ve rakibime de teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.
Meydandan bulunan CHP'liler ise teşekkür edilen Erdoğan ve Yıldırım'ı yuhaladı. İmamoğlu bu yuhalamaya tepkisiz kalarak konuşmasını sürdürdü.
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