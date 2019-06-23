0553 313 94 23

İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a teşekkür edince azgın CHP'liler yuhaladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın kutlamasına teşekkür ederken CHP'liler ise yuhaladı.

23 Haziran 2019 Pazar 23:48
İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a teşekkür edince azgın CHP'liler yuhaladı!

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde seçmenlerine seslendi.

CHP'li İmamoğlu, sözlerini bitirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a kendisini kutlamasından dolayı teşekkür ederek "Benim kutlayan sayın Cumhurbaşkanına ve rakibime de teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Meydandan bulunan CHP'liler ise teşekkür edilen Erdoğan ve Yıldırım'ı yuhaladı. İmamoğlu bu yuhalamaya tepkisiz kalarak konuşmasını sürdürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:51
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Beylikdüzü
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • gfffgfff50 dk önce
    Ohhhhh iyi olmus cok iyi yapmislar boyle yersiniz osmanli samarini hadi yallah
  • Arif tunçArif tunç51 dk önce
    İşte en büyük hatanız bu. İnsanları ötekileştirirseniz kutuplaştırırsanız bu olur. Siz bu yüzden kaybettiniz ve kaybetmeye devam edeceksiniz. Millete kulak vermediniz. Din ile bir yere kadar gitti o da buraya kadar mış. İnsanı herşeyle kandırırsınız ama açlık kötü bişey. Tencere varya tencere iktidarı değiştirir. Bunu hesap etmediniz. Bu da sizin sonunuz olacak. Herşey çok güzel olacak.
  • TUNCAY ARABACITUNCAY ARABACI1 sa önce
    sahtekar yalancı ve üç kağıtçı olduğu net ortada olan imamoğluna oy veren istanbulun %54 ü VATAN HAİNLERİSİNİZ...
  • mahirmahir1 sa önce
    Böyle bir zihniyete İstanbul teslim edildi, umarım hayırlı olur...
  • ERGÜNERGÜN1 sa önce
    15 Temmuz’da bunların 1 tanesi yoktu meydanda adi şerefsizler
  • BekirBekir1 sa önce
    Bu chplileri tepeden tırnağa kin bürümüş mezara kadar böyle gider bunlar ateş akıllarını başlarına getirir de o saaten sonra ise yaramaz....
  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    Yenikapı birlik beraberlik mitinginde Akp liler konuşmak için kürsüye gelen Kılıçdaroğlunu yuhalamıştı.
  • aliali1 sa önce
    ÇATIŞMACI ayrıştırıcı taraf kim,birleştirici kucaklayıcı taraf kim belli oldu.Chp kaybetse idi tabanından tavanına kadar hepsi zırlardı ancak Ak partili liderler tebrik etmesine rağmen Chp tabanı zırlıyor.Sittinsene geçse değişmez zihniyet
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    yarın valimiz savcılara suç duyurusunda bulunacak bakalım yuhalama nasılmış!
  • realreal1 sa önce
    akıt gıt kendını ıntıhar et ne dıye satasyon tek damla ıslam kanı varsa sende ilçelerın secımını gundeme al .çaldılar cok basıt he he he besleme medya fırtına kopardı bınali sımdı 800 bın oy yıyıp ağlıyor o ağlamasını haber yap

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gürcistan'da protestolar devam ediyor
  1. Gürcistan'da protestolar devam ediyor
  2. TBMM Başkanı Şentop, “Milletimiz..
  3. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
  4. Dursun Ali Erzincanlı: Galip olanlar...
  5. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
  6. Suudi Arabistan'da saldırı! Ölü ve..
  7. 2019 Avrupa Oyunları
  8. Köy muhtarı selin gelişini cep..
  9. Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki..
  10. Malatya'da silahlı saldırı: 2 yaralı
  11. İtfaiyenin hortumla mücadelesi
  12. Erdoğan ile İmamoğlu yarın görüşecek!
  13. Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü
  14. Otel odasında doğan bebek hayatını..
  15. Trump'tan 'Kaşıkçı' sorusuna ilginç..
  16. Futbol: Kupa Amerika
  17. İmamoğlu Beylikdüzü'nde halka hitap etti
  18. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2019
  19. Arjantin ve Kolombiya turladı
  20. Terör sevici Canan Kaftancıoğlu..
  21. Yolcu treni nehre düştü!
  22. Tayvan'da Çin yanlısı medya protesto..
  23. Kırıkkale’de “damatsız düğün”
  24. Finike Gökbük Kanyonu'nda kurtarma..
  25. Polis memurunun otomobili kundaklandı
  26. PKK sevicisi Sezai Temelli’den çarpıcı..
  27. İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a..
  28. İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a..
  29. Husiler Suudi Arabistan’da..
  30. Ekrem İmamoğlu: “Beni kutlayan sayın..
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Seçimlerin ardından Fehmi Koru'dan olay Abdullah Gül açıklaması!
Seçimlerin ardından Fehmi Koru'dan olay Abdullah Gül açıklaması!
Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
Ahmet Davutoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik! Başvuruda sınır yok
KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik! Başvuruda sınır yok

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Yıldırım'ın oy kullandığı okulda gerginlik! O slogandan rahatsız oldular
Yıldırım'ın oy kullandığı okulda gerginlik! O slogandan rahatsız oldular
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: Rakibim kazanmıştır, tebrik ediyorum
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: Rakibim kazanmıştır, tebrik ediyorum