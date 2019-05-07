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İmamoğlu emretti! Gezi zekalı sanatçılar sıraya girdi

Ekrem İmamoğlu, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenilemesine tepki gösterirken “Sanatçılar konuşacak!” diyerek, “talimat” niteliğinde mesaj göndermişti.

07 Mayıs 2019 Salı 11:30
İmamoğlu emretti! Gezi zekalı sanatçılar sıraya girdi

 Serkan Çelik  Yeniakit.com.tr 

İmamoğlu’nun “talimatıyla” harekete geçen Gezi Sanatçıları, YSK’yı hedef alan ve İmamoğlu’na tam destek veren mesajları paylaşma yarışına girdiler.

Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla harekete geçen ünlüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ilgi gösterdiği Yılmaz Erdoğan’ın da katıldığı furyanın diğer “ünlü” isimlerinden bazıları şunlar oldu:

Harun Tekin, Hayko Cepkin, Bülent Emrah Parlak, Demet Akbağ, Yonca Lodi, Ceyda Düvenci, Gülse Birsel, Berna Laçin, Sumru Yavrucuk, Mehmet Okur, Berrak Tüzünataç, Koray Avcı, Yalım, Hazal Kaya, Damla Sönmez, Ahmet Ümit, Sertab Erener, Pelin Öztekin, Ezgi Mola, Gülben Ergen, Mehmet Günsür, Cem Davran, Selçuk Yöntem, Ferhat Şensoy, Hakan Taşıyan, Fırat Tanış, Oğuzhan Koç, Yılmaz Erdoğan, Şinasi Yurtsever, Yağmur Tanrısevsin, İlker Kaleli, Ali Atay, Demet Özdemir, Şevval Sam, Ece Uslu, Yunus Günçe.

Ahmet Yenilmez uyarmıştı

Bu ünlülerden bazılarının “Yerli ve Milli” İktidar döneminde de büyük alâka görmesine Sanatçı Ahmet Yenilmez büyük tepki göstermişti. Ülkenin değerlerini savunan, her durumda “Yerli ve Milli Ruh”un yanında duran, 28 Şubatlarda, 27 Nisanlarda, 15 Temmuzlarda darbecilere net duruşla direnen sanatçıların dışlandığı, randevu almakta bile zorlandığı bir vasatta bazı gezici ve gezi ruhlu “sanatçıların” büyük itibar gördüğüne dikkat çeken Yenilmez, “Kültürel iktidar” eksikliğine dikkat çekmişti.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:30
  1. Ekrem İmamoğlu

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