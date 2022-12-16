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Gündem İmamoğlu davasında yeni gelişme! Savcılıktan dikkat çeken adım
Gündem

İmamoğlu davasında yeni gelişme! Savcılıktan dikkat çeken adım

Mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu davasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı süre tutum dilekçesi verdi. Dosya istinafa gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 00:19:00 -
İmamoğlu davasında yeni gelişme! Savcılıktan dikkat çeken adım

İBB Başkanı İmamoğlu'nun hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi. Başsavcılık, usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mahkeme 15 gün içerisinde hükmü açıklıyor

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 9. celsede davayla ilgili nihai kararını verdi ancak hukuki süreç sona ermedi. Davayla ilgili hüküm kurulmuş olsa da İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor. Mahkemenin 15 gün içerisinde hükme ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya süre tutum dilekçesi verdi.

İstinaf yoluna gidilecek

Başsavcılık, kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti. Gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından Başsavcılığın istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı netlik kazanacak.

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