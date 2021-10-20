İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını mı istedi? Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ve Güneydoğu ziyaretleri için kendisinden izin aldığını söyledi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Merkezi'nden düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığınız açıklamalar cumhurbaşkanı adayı olacağınız şeklinde değerlendiriliyor. İBB Başkanı Karadeniz ve Güneydoğu’ya gitti. Bu da kamuoyunda “İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak istiyor” şeklinde yorumlandı. İmamoğlu’nun böyle bir talebi var mı?" sorusu soruldu.

Kılıçdaroğlu ise bu soruya "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı." cevabını verdi.