İmamoğlu çok fena yakalandı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Star yazarı Yakup Köse, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçimini kazanmak Sarıyer'in Pınar Mahallesi sakinlerine verdiği "şeref sözü"nü köşesine taşıdı.

"Pınar Mahallesi sakinleri İmamoğluzede olmuşlar. İmamoğlu seçim döneminde mahalle sakinlerine tapu sözü veriyor ve arsaları rayicinden mahallede yaşayanlara satacağını vadediyor. Mahalleliye verdiği, 03.03.2019 tarihli 6 maddelik imzalı taahhütname 'Şerefim üzerine söz veriyorum' diye bitiyor. 2019 tarihli taahhütnamenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, bırakın verdiği sözü tutmak İmamoğlu mahalleye adımını bile atmamış" ifadelerini kullanan Köse, şunları kaydetti:

"Ak Parti İstanbul teşkilatı seçim hazırlığına hızlı başladı. İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" etkinliğinin başlangıç töreninde konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, etkinliğin hedefini şu sözlerle anlattı: "1500 üzerinde kardeşimizle İstanbullu hemşerilerimizi, 10 binin üzerinde hanemizle de iftar edeceğimiz, gönül sofrası yapacağımız bir programımızın başlangıcı için bir aradayız."

Törenin ardından Ak Partili ekipler Esenyurt, Ataşehir, Sarıyer ilçelerine dağıldılar. Ben de Sarıyer ilçesine gidecek ekibin peşine takıldım.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ak Parti İBB Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu Beyefendiyle Sarıyer'in Pınar mahallesinde halkla konuşurken öğrendik ki, kendilerine şerefi üzerine söz veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözünü tutmadığını öğrendik.

Belediye Başkanlığı seçimini kazanmak için yeminler edip şeref sözü veren İBB Başkanı, koltuğu oturunca hafıza kaybı yaşamış!

Pınar mahallesi sakinleri İmamoğluzede olmuşlar. İmamoğlu seçim döneminde mahalle sakinlerine tapu sözü veriyor ve arsaları rayicinden mahallede yaşayanlara satacağını vadediyor.

Mahalleliye verdiği, 03.03.2019 tarihli 6 maddelik imzalı taahhütname "Şerefim üzerine söz veriyorum" diye bitiyor. Bir üst satırda da "Desteklediğimiz / ittifak halinde bulunduğumuz Başkan adayı, ilgili ilçe Belediye Başkan adayları ve Belediye Meclis üyesi adaylar seçilse de seçilmese de gerekli takibi yapacağımıza..."

2019 tarihli taahhütnamenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, bırakın verdiği sözü tutmak İmamoğlu mahalleye adımını bile atmamış.

İmamoğlu'nu mahallelerine bekleyen Pınar'lılar tapunun yanı sıra depremden sonra mahalleye kentsel dönüşümün girmesini istiyorlar. Pınar mahallesini gezdiğimde ürperdim, en ufak bir depremde bile dayanamayacak bina sakinleri kentsel dönüşümün kendilerini mağdur etmeden girmesini istiyorlar.

Ekrem İmamoğlu'ndan ümidini kesen Pınar'lar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mahalleye el atmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşümde ve afet bölgelerindeki hızlı aksiyon alması vatandaşı halkın umutlarını çoğaltıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için İstanbul dışında her yere giden İmamoğlu hakkında da, "Verdiği sözü yerine getirip getirmemek şerefine kalmış" diyorlar."