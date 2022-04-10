İmamoğlu bu kez çok fena köşeye sıkıştı

Melih Altınok, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, İstanbul'da öğrenci Akbil'ine yapılan yüzde 40 zammın geçersiz olması için tekliflerini pazartesi günü meclise sunacaklarını açıkladığını hatırlatarak, "Seçim vaadi olarak öğrenciye ücretsiz ulaşım sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu direnmeyecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte Altınok'un Sabah gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul'da öğrenci Akbil'ine yapılan yüzde 40 zammın geçersiz olması için tekliflerini pazartesi meclise sunacaklarını açıkladı.

Seçim vaadi olarak öğrenciye ücretsiz ulaşım sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu direnmeyecektir diye düşünüyorum.

Zira toplu taşımayı belediyeye gelir kapısı olarak görmediklerini, dezavantajlı kesimlerin lehine zarar etmeyi göze alıp sosyal belediyecilik yapacaklarını, başka kaynaklar yaratacaklarını açıklayan da kendisiydi.

Demirel'in yıllar içinde mecbur kaldığı "Dün dündür bugün bugündür" çizgisine zaten çok çabuk sıçradınız Ekrem Bey...

Şunun şurasında üç yıldır siyasetin gündemindesiniz, bu ne hız?

Siyaseti uzun vadeli gördüğünüzü de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasından "bir şekilde" kopmamanızdan anlıyoruz.

Bari bu sözünüzü tutun da..."