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Siyaset İmamoğlu bereketsizliğini itiraf etti: 'Neredeyse iki yıldır kuraklık yaşıyoruz'
Siyaset

İmamoğlu bereketsizliğini itiraf etti: 'Neredeyse iki yıldır kuraklık yaşıyoruz'

Basın mensuplarına 'kuraklığa' ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Aslında bu kuraklığın neredeyse 2’nci yılı diyebiliriz. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık." diyerek adeta bereketsizliğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:39:00 - 2020-12-21 18:50:26
İmamoğlu bereketsizliğini itiraf etti: 'Neredeyse iki yıldır kuraklık yaşıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte düzenleyeceği toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 23 Haziran 2019'da yapılan seçimle göreve gelen İmamoğlu açıklamasında adeta bereketsizliğini itiraf etti: "Aslında bu kuraklığın neredeyse 2’nci yılı diyebiliriz. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık."

İşbilmezliğini 'yalan söylüyorlar' iddiasıyla örtmeye çalıştı

"Haftaya, İSKİ kurumumuzla başlıyoruz. Genel Müdürümüz ve su politikaları ile ilgili hangi arkadaşımız varsa, bugün burada." diyen İmamoğlu, AK Parti iktidarının seçimden önceki 'İstanbul'un 40 yıllık su sorununu çözdük' açıklamasının yalan olduğunu iddia etti. 40 yıllık su sorunu çözülmüş bir şehri devralıp işbilmezliği sebebi ile 'yalan söylüyorlar' açıklamasına sığınan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Şehirlerimiz ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul da bunlardan birisi. Tabi üzülerek ifade ediyorum ki; seçimden önce, '2040 yılına kadar İstanbul’un su sorununu çözdük' diye yapılan açıklamalar, ne yazık ki gerçeği ifade etmiyor. Hem acil konuların çözümü nasıl olacak; onlarla ilgili bir eylem planı çalışacağız bugün. Tabi bu, bugün sonuçlanmayabilir. Hem de kısa, orta ve uzun vadede hangi çözümlerle çalışmalıyız. Bazı projeler geliştirmeliyiz, onların bir kısım ön kararlarını vereceğiz. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz."

Suyu, “yağmur duasına çıkanlar” mı kullanacak?

 

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Yorumlar

MURTAZA

sizin geldiğiniz yerde bet bereketmi olur
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SEBZEYE PATATESE MAZLUMUN HAKINI HEYKELE BİRİLERNE VERELERİ ALLAH TOPYEKÜN CEZALANDIRIR

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR NİYET KÖTÜ AKIBET KÖTÜ ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE BİRDE BUNUN MAHŞER KISMINDA AYVAYI YEDİNİZ
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