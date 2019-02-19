İmamoğlu belediye başkan adayı olduğunu unuttu! 'EYT için çalışacağım'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Esenler'de bulunan bir tekstil atölyesini ziyaret etti. İmamoğlu'nun ziyareti esnasında atölyede işçi kadınla ilginç bir diyalog yaşandı.

Belediye başkan adayı olduğunu unuttu

Bir tekstil atölyesini ziyaret eden İmamoğlu ile işçi kadın arasında ilginç diyaloglar yaşandı. İşçi kadın, emeklilikte yaşa takıldığı için hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyince İmamoğlu, belediye başkan adayı olduğunu unutarak ''Ben de yaşa takılanlardanım. Bana ver oyunu. Çok çalışacağım'' cevabını verdi. Bunu üzerine Fatma isimli işçi, ''Çok gördük öyle diyenleri'' karşılığını verdi. İmamoğlu, ''Bak yıllar sonra diyeceksin ki bunun gibisini görmedik'' deyince bu kez Fatma Hanım'dan ''Onu Allah bilir'' dedi.