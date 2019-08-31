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İmamoğlu, Batman’da nikah şahitliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman’da bir düğün törenine katıldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:11
İmamoğlu, Batman’da nikah şahitliği yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman’da bir düğün törenine katıldı. İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, CHP Batman İl Yönetimi ve HDP Batman İl Teşkilatı da eşlik etti.


İstanbul’da ikamet eden Batmanlı Cihan Yaşar 31 Mart Yerel Seçimleri’nin iptal edilmesiyle İmamoğlu’na destek için düğününü erteleyerek 21 Haziran’dan sonraya bıraktı. Bunun üzerine İmamoğlu, Cihan Yaşar’ın düğün törenine katılma sözü vermişti. Diyarbakır programının ardından Batman’a gelerek Cihan Yaşar ve Ceylan Yaşar’ın düğün törenine katılan İmamoğu horon çekti ve HDP’li Belediye Başkanı ile birlikte halaya girdi.


Çiftin şahitliğini yapan İmamoğlu, “Genç çiftimizi tebrik ediyorum ömür boyu mutluluklar diliyorum. Aile mutluluğunuz bugün ki gibi heyecan ile mutluluk içerisinde olsun. İyi bir evlatlarınızın olmasını diliyorum. Evlatlarınız bu ülkeye ve bu millete faydalı bireyler olsunlar. Her zaman söylüyorum dünya insanı olsunlar, maneviyatı güçlü, geçmişini bilen, geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. İyi eğitim alsınlar hiç kimse onları aldatmasın, iyi eğitimden bilimden yana olursa onlar gerçekten sağlam karakterli olacaklardır” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra salondan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:11
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