  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının olduğunu düşündüğü 3 şeyi, deprem konusu, Kovid-19 salgını ve geciken yatırımlar olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 07:15:00 -
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

Göreve geldiği günden bu yana gözler görülür bir icraati olmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık yaptığı süreçte hizmet yapmadığını itiraf etti.

İmamoğlu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık'ın "18 aylık başkanlık döneminizde yaptığınız iyi ve kötü 3 şeyi anlatır mısınız?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Öncelikle, kreş meselesi benim çok heyecan duyduğum, içinde çocukları hayal ettiğim bir süreç. Kreş sayımız neredeyse 30'a yaklaşıyor. Hepsi açık olsa 3 bin 200 çocuk demek. Ne yazık ki Kovid-19 o çocukları bir arada görmemize engel oluyor. Bu anlamda kreş benim heyecanla başlattığım bir proje. Aynı zamanda bu yoksulluğun en üst seviyede yaşandığı bir ortamda bizim 120 bini aşkın çocuğa süt dağıtıyor olmamız çok güzel. Çocukların o süte duyduğu sevgiyi, bize gösterdiği ilgiyi tarif edemem. Üçüncüsü de, tabi ki de metrolar. İstanbul'un metrolarının tümüne başlamış olmamız, kaynak bulmuş olmamız" ifadelerini kullandı.

Hata yaptığı 3 şey

Hatalarının olduğunu düşündüğü 3 şeyi de sıralayan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben büyük bir hatamın olmadığını düşünüyorum. Ama geciktiğimiz işler var. Bazı meydanlarla ilgili geciktik mesela. Elimizde bizi ikna edici bir proje yoktu. O meydanlarla ilgili yarışma süreçlerini başlattık. Şimdi onların uygulama projeleri ve ihale süreçleri devam ediyor. Bu tür gecikmeler beni üzüyor.

En çok üzüntü duyduğum, Kovid döneminde, bütün çağrılarımıza rağmen yerel yönetimi, hükümeti olsun, bir arada çalışma konusunda iyi bir sınav verilemedi. Halbuki biz seferberlik duygusuna davet etmiştik.

Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız olgun görüşmeler, depremle ilgili sağlıklı adımlar atmamıza sebep olacak diye umut ediyorum. Bu konuda da bazı hususları dile getirmiştik. Şu anda çok olgun bir süreç başladı. Keşke bu zaman kayıplarını yaşamasaydık. İstanbul 'un en önemli hususlarından birisi zaman kaybı yaşanması. Deprem, su kaybı ve ulaşımla ilgili açılamamış metrolar bunlardan sadece bir kaçı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yen..
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz
Gündem

Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye’nin yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip olduğunu belirterek, gayrimenkul, i..
Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı
Dünya

Vuhan'da gerçek tablo ortaya çıktı

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığı döneme ilişkin, olarak çarpıcı bir iddia geldi. Yapılan araştırmaya göre, şehirde 500..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay