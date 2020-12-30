İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

Göreve geldiği günden bu yana gözler görülür bir icraati olmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık yaptığı süreçte hizmet yapmadığını itiraf etti.

İmamoğlu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık'ın "18 aylık başkanlık döneminizde yaptığınız iyi ve kötü 3 şeyi anlatır mısınız?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Öncelikle, kreş meselesi benim çok heyecan duyduğum, içinde çocukları hayal ettiğim bir süreç. Kreş sayımız neredeyse 30'a yaklaşıyor. Hepsi açık olsa 3 bin 200 çocuk demek. Ne yazık ki Kovid-19 o çocukları bir arada görmemize engel oluyor. Bu anlamda kreş benim heyecanla başlattığım bir proje. Aynı zamanda bu yoksulluğun en üst seviyede yaşandığı bir ortamda bizim 120 bini aşkın çocuğa süt dağıtıyor olmamız çok güzel. Çocukların o süte duyduğu sevgiyi, bize gösterdiği ilgiyi tarif edemem. Üçüncüsü de, tabi ki de metrolar. İstanbul'un metrolarının tümüne başlamış olmamız, kaynak bulmuş olmamız" ifadelerini kullandı.

Hata yaptığı 3 şey

Hatalarının olduğunu düşündüğü 3 şeyi de sıralayan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben büyük bir hatamın olmadığını düşünüyorum. Ama geciktiğimiz işler var. Bazı meydanlarla ilgili geciktik mesela. Elimizde bizi ikna edici bir proje yoktu. O meydanlarla ilgili yarışma süreçlerini başlattık. Şimdi onların uygulama projeleri ve ihale süreçleri devam ediyor. Bu tür gecikmeler beni üzüyor.

En çok üzüntü duyduğum, Kovid döneminde, bütün çağrılarımıza rağmen yerel yönetimi, hükümeti olsun, bir arada çalışma konusunda iyi bir sınav verilemedi. Halbuki biz seferberlik duygusuna davet etmiştik.

Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız olgun görüşmeler, depremle ilgili sağlıklı adımlar atmamıza sebep olacak diye umut ediyorum. Bu konuda da bazı hususları dile getirmiştik. Şu anda çok olgun bir süreç başladı. Keşke bu zaman kayıplarını yaşamasaydık. İstanbul 'un en önemli hususlarından birisi zaman kaybı yaşanması. Deprem, su kaybı ve ulaşımla ilgili açılamamış metrolar bunlardan sadece bir kaçı."