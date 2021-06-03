İmamoğlu balonu patladı! Marmara Denizi can çekişiyor

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Temel atmamayı icraatmiş gibi göstererek pişkinliğin dibini sıyıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beceriksizlikleriyle ve işbilmezliğiyle büyük bir balon olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek bir yana dursun dertlerine dert katan İmamoğlu'nun döneminde mega kent İstanbul adeta "Ekofelaket" yaşıyor.

Silahtarağa Arıtma Tesisi'ni milletin aklıyla alay edercesine "israf" diyerek yapmayan İmamoğlu'nun ne denli bir vizyonsuz olduğu gözler önüne serildi. İmamoğlu'nun gelen tüm uyarılara kulak tıkayıp İstanbul için hayati öneme sahip olan arıtma tesisini yapmaması nedeniyle Marmara Denizi'nin üzerini deniz salyası kapladı.

Çevre felaketinin yaşandığı Marmara'da yaşayan canlılar da büyük tehdit altında.

"İsraf" ve "gereksiz" diyerek yapmamıştı

Buna karşın İBB yönetiminin halen daha deniz salyası sorununa ilişkin herhangi bir adım atmaması tepkileri beraberinde getirirken İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Bir yandan "İsraf" edebiyatı yaparak halkın gözünü boyamaya çalışan diğer yandan ise belediyeye kendi adamlarını sokarak yandaşlarını semirten İmamoğlu, Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin "gereksiz" olduğunu iddia etmişti.

Silahtarağa Arıtma Tesisi için "Temel Atmama Töreni" düzenleyen ve çapsızlığını ortaya koyan İmamoğlu, "Eski yönetim bu projeyi 'çok önemli bir proje' diye önümüze koydu" demişti.

Projenin önemini bir türlü kavrayamayan İmamoğlu, Silahtarağa Arıtma Tesisi'ne ihtiyaç olmadığını iddia etmişti.

"Literatüre ilk defa giriyor" diyerek övünmüştü

Sözlerinin devamında İmamoğlu "Yenikapı ve Baltalimanı Atık Su Tesisleri yeterli" dedi ancak bu tesislerin yetersiz olduğu 1.5 yıl sonra ortaya çıktı.

Temel Atmama'yı "literatüre ilk defa giriyor" diyerek övünç ve gurur meselesiymiş gibi gösteren İmamoğlu'nun bugün "deniz salyası" sorunu hakkında tek kelam dahi etmemesi "yüzsüzlüğün bu kadarı" dedirtti.

Konuşmasının devamında iyice saçmalayan İmamoğlu, "Ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" diye konuşmuş ve temel atmayarak elde edileceğini iddia ettiği faydaları şöyle sıralamıştı:

- 1 milyar 525 milyon TL’lik maddi yük bertaraf edilecek.

- İnşaat alanı içerisindeki Eyüpsultan Belediyesi’ne ait spor tesisi, düğün salonu, İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait binanın yıkılmasının önüne geçilecek.

- Bölgenin atık suyu, halihazırda işleyen Silahtarağa Terfi Merkezi, Yenikapı ve Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisleri’nde arıtılmaktadır. Söz konusu tesislere daha fazla atık su gelse dahi, arıtabilecek kapasiteye sahiptirler.

- Ayrıca Haliç’e atık su girişi zaten söz konusu olmadığından, bu kapasitede bir tesisin inşasına gerek görülmemektedir.

Arıtma tesisini yapmayarak projenin inşa edileceği alanın halka kazandırıldığını ve orada vatandaşların gezebileceği bir yer açıldığını söyleyen İmamoğlu, "Buradaki parkımız iyi durumda değil. Spor tesisleri de iyi durumda değil. Eyüpsultan halkının şikayetlerini alıyorum. Az önce de İGDAŞ Genel Müdürümüz yakın çevreyi gezdiğinde, buradaki farklı şikayetleri de bizzat kendisi bana aktardı. 7 firma tam fiyat vermek üzereyken, biz bu süreci durdurduk. Fiyat teklifleri alınmak üzereyken biz durdurduk. Dolayısıyla uzun süredir buraya planlanan yatırımdan dolayı da bu park ve çevresi ihmal edildi. Spor tesisleri iyi durumda değil. Buradaki birçok tesis, yakın çevre iyi durumda değil. Haliç boyunca, Sirkeci’ye kadar uzanacak olan tramvay hattımız da inşaat halinde olunca, tümüyle aslında burası son yıllarda metruk durumuyla insanları rahatsız etmekte. Başıboş araçlar, ne yazık ki toplumun kadınıyla, çocuğuyla, ailesiyle beraber çok keyifli gezemeyeceği bir alana dönüşmüştür" şeklinde hezeyan dolu sözler sarfetmişti.

"Balıklar bile sana beddua ediyor"

Yalanlarını peş peşe sıralayan İmamoğlu ayrıca İstanbul'u 1 milyar 525 milyon TL’lik bir maddi yükten kurtardıklarını iddia etti.

Ancak İmamoğlu'nun bu vizyonsuzluğu bugün İstanbul'u çok daha büyük bir mali yükün altına soktu.

"Ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" diyerek ego kasıp ne denli bir kibir abidesi olduğunu herkese gösteren ve millete hesap vermekten kaçan İmamoğlu'nun bu sözlerini hatırlayan vatandaşlar "Yaprakları bırak denizdeki balıklar bile şimdi sana beddua ediyor Ekrem" şeklinde tepkilerini dile getirdi.