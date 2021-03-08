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Siyaset İmamoğlu Akşener’i bırakıp Pervin Buldan’ı tercih etti! Etkinlikte dikkat çeken diyalog
Siyaset

İmamoğlu Akşener’i bırakıp Pervin Buldan’ı tercih etti! Etkinlikte dikkat çeken diyalog

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı çağırdı. Etkinlikte CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu ile HDP'li Pervin Buldan'ın samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 14:58:00 -

 yeniakit.com.tr 

Millet İttifakı 2023 seçimlerini görmeden dağılmak üzere. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile olan yakınlığı, milliyetçi tabanın tepkisini çekerken, Ülkücü İYİ Parti’den de sert açıklamalar gelmeye başladı. Özellikle İmamoğlu’nun son hamleleri, İYİ Partilileri iyiden iyiye rahatsız etti.

Akşener ve Buldan’ın 8 Mart’ını kutladı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. İmamoğlu’nun Ülkücü geçinen Akşener ile terör yanlısı Buldan’ı aynı mesajda zikretmesi İYİ Partili siyasetçilerin tepkisini çekti. Aynı zamanda tabandan da İmamoğlu’na sert tepkiler yöneltildi.

İmamoğlu cephesi Akşener’i değil Buldan’ı tercih etti

CHP’li İstanbul Yönetimi, bugün 8 Mart nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı, Canan Kaftancıoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı. Ancak etkinlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yer almadı.

CHP İstanbul Yönetimi’nin, siyasi sebeplerle Akşener’i değil Pervin Buldan’ı tercih ettiği öğrenildi.

Samimiyetleri dikkatlerden kaçmadı

Ayrıca etkinlikte çekilen görüntüler de CHP’liler ile HDP’li Pervin Buldan arasındaki samimiyeti gözler önüne serdi. Fidan dikimi sırasında HDP’li Buldan Canan Kaftancıoğlu’na dönüp, “Canan başkan çok iyisiniz” deyip güldü. Kaftancıoğlu da aynı samimiyetle, “Evet, Karadeniz kadını olmak böyle avantajlı” cevabını verdi.

HDP'yi tercih eden CHP, İYİ Parti'yi etkisizleştirdi

CHP, İstanbul’da İYİ Parti’nin etkisini iyice azalttı. Son olarak etkinliklerde İYİ Partililer yerine HDP’lilerin tercih edilmesi de Millet İttifakı’nda İYİ Parti’nin mecburen tutulduğunu gözler önüne serdi. Ülkücülüğü benimsediğini söyleyen İYİ Parti’nin, terör yanlısı HDP’yi kendisine tercih eden CHP’yle bundan sonra nasıl bir ilişki içinde olacağı merak konusu oldu.

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