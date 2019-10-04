İmamoğlu Akit'i ziyaret ederse kapıda karşılarız, ama... Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karar gazetesini ziyaret etmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

yeniakit.com.tr Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gazetelerin gündemindeki haberleri yorumladı. İmamoğlu Karar'a gitti CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris dönüşü, Ahmet Davutoğlu'nu destekleyen Karar gazetesine ziyarete gitti. "İmamoğlu Akit'e gelse..." Ali İhsan Karahasanoğlu, Karar'ın durduğu çizgisini gözden geçirmesini tavsiye etti. Ekrem İmamoğlu'nun Karar gazetesini ziyaret etmesiyle ilgili ünlü gazeteci şunları söyledi:

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