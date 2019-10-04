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İmamoğlu Akit'i ziyaret ederse kapıda karşılarız, ama...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karar gazetesini ziyaret etmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 12:13
İmamoğlu Akit'i ziyaret ederse kapıda karşılarız, ama...

 yeniakit.com.tr  Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gazetelerin gündemindeki haberleri yorumladı.

İmamoğlu Karar'a gitti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris dönüşü, Ahmet Davutoğlu'nu destekleyen Karar gazetesine ziyarete gitti.

"İmamoğlu Akit'e gelse..."

Ali İhsan Karahasanoğlu, Karar'ın durduğu çizgisini gözden geçirmesini tavsiye etti. Ekrem İmamoğlu'nun Karar gazetesini ziyaret etmesiyle ilgili ünlü gazeteci şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 12:13
  1. Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Manşetlerin Dili
  4. Akit Tv
  5. Ekrem İmamoğlu

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  • RaiRai56 dk önce
    Senin çizgin neresi rejim beslemesi
  • misafirmisafir1 sa önce
    Antrikot,metro oyunlarıyla sahtekar olduğu,işçi çıkarmayacağı,öğrencilere burs veya kredi vereceği ,1700 makam aracı konuiarında yalancılılığı kanıtlanan imamaoğlunun tarafında olanların,dolayısıyla onları yanında tutanların,yanında olanların da aynı oiacağı doğalken,bunların da aynı olduğu AKİTin-İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!,MHP'den zehir zemberek Ekrem İmamoğlu açıklaması,Haberlerinde birden çok imamoğlu taraftarı yorumcudan yazdıklarını kanıtlamaları istendi.Kanıtlayamadılar.Bir çok haberde bu şekilde kanıtlama istendi,kanıtlanamadı.Böylece yalancının yandaşlarınınyalancı olabileceğ konusunubir defa daha kanıtlayarak,kendilerinin de yalancı olduklarını kanıtladılar.Arşivimiz çok dolu olduğundan en yakın olarak yukarıda adı belirtilen haberleri bulduk,incelemek lsteyenlerin de kolayca bulabileceği yakın haber olarak.BUNDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE AKPALEYHİNDE YAZANLARBELGESİZ OLARAK YALAN SÖYLÜYORLAR.BU YÜZDEN BU SİTEDE,AKP ALEYHİNDE YAZANLARA İNANILMIYOR HER NE KADAR ÇAMUR AT,TUTMAZSA İZİ KALIR SANARAK YAZILSA BİLE,Sahtekar ve yalancıların HAİN olduğu gerçeği sebebiylebu memleketten defolmasını istediğimiz bunların,BOŞUNA VAKİT VE SIHHATLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN ENERJİLERİNİ KAYBEDİP SIHHATLERİNİ TEHLİKEYE ATMAMALARI DAHA İYİ OLUR HERHALDE.
  • Halim SelimHalim Selim1 sa önce
    En iyi ihtimalle doversiniz. Sizin, sizden olmayanlara tahammülünüzyok.
  • Sami paşaSami paşa1 sa önce
    Belediye tüm ihaleler e girerek yandaşlara peşkeş önlüyor helal olsun CHP ye

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