İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden beri İstanbul'a gözle görülür bir hizmette bulunamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını ağzından kaçırdı. İmamoğlu, "2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı bize geçecek" iddiasında bulundu.

HIZRAY projesini anlatan İmamoğlu, gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı onay vermez..." hatırlatması üzerine gülerek, "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz" dedi ardından da ekledi: "2023'te tabii..."

Ağzından kaçırdı

'Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz' sözlerinden 'Cumhurbaşkanını darbe ile deviririz' sonucu çıkarılabileceği hatırlatılan İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olmayı beklediğini ağzından kaçırdı.

İmamoğlu "2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak, benim derdim 2023'e kadar beklemeden bazı projeleri hayata geçirmek, ısrarım bu" ifadelerini kullandı.