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Siyaset İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'
Siyaset

İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına büyük vaatlerle gelen, ancak geldiği günden bu yana İstanbullulara elle tutulur bir hizmet sunamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu ağzından kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 10:56:00 -
İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden beri İstanbul'a gözle görülür bir hizmette bulunamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını ağzından kaçırdı. İmamoğlu, "2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı bize geçecek" iddiasında bulundu.

HIZRAY projesini anlatan İmamoğlu, gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı onay vermez..." hatırlatması üzerine gülerek, "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz" dedi ardından da ekledi: "2023'te tabii..."

Ağzından kaçırdı

'Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz' sözlerinden 'Cumhurbaşkanını darbe ile deviririz' sonucu çıkarılabileceği hatırlatılan İmamoğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olmayı beklediğini ağzından kaçırdı.

İmamoğlu "2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak, benim derdim 2023'e kadar beklemeden bazı projeleri hayata geçirmek, ısrarım bu" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Halk

Daha belediye yönetemiyor utanmadan bı de cumhurbaşkanlığı diyor
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ayşe gül

altınız üstünüz yüzde 25 bir oyununuz var chp olarak, kime güveniyorsun da c.başkanlığı hayalleri kuruyorsun? hadi oradan münafık! bu ülke, alnı gün de 5 kez secdeye giden, ALLAHın rızası için çalışan c.başkanlarını seçecek artık.alıştık çünkü.
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