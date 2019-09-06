İmamoğlu 3 ayda ‘tatil manyağı’ oldu

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Yine Ekrem yine tatil... 23 Haziran seçimlerinde göreve gelen ama işçi kıyımı ve zamlardan başka bir icraatte bulunmayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine ‘arazi’ oldu. İmamoğlu bir kez daha tatile çıktı. İmamoğlu, 6 Eylül Cuma günü için bir kez daha izne ayrılma kararı aldı. İstanbul dışında olacağını belirten İmamoğlu, yerine CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun vekalet edeceğini duyurdu. İznini hafta sonu tatiliyle birleştiren Ekrem’in 3 günlük nerede tatil yapacağı merak konusu oldu.

Bari İstanbul’a tatile gel!

İlk tatiline mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra çıkan İmamoğlu, ikinci tatilinde ise İstanbul’u sel götürdüğü süreçte yapmış ve selin yaşandığı gün şehre gelmemişti. Sel felaketi sonrası tatilini kesip dönen İmamoğlu, inceleme yaptığı günün akşamı yeniden Bodrum’a gitmişti. Ardından terör gerekçesiyle görevden alınan 3 HDP’li başkanı ziyaret için Diyarbakır’a giden İmamoğlu, 4 Eylül gününü ise Sivas’ta geçirmişti. İstanbullular, CHP’li belediye başkanının en azından “tatil yapması için” İstanbul’a da gelmesini bekliyor.