İmamoğlu 2011'den beri ilk kez bunu yazdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye yönetimini bir kenara bırakarak kendince gündeme dair göndermelerde bulunmayı ihmal etmiyor.

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları destekleyen İmamoğlu, bu kez laiklik mesajıyla gündem oldu.

Anayasa tartışmaları devam ederken bugün Twitter'dan bir mesaj yayınlayan İmamoğlu, sosyal medya hesabını kullanmaya başladığı 2011 yılından bu yana ilk defa laikliği savunan bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu, "Laiklik; din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak hem devleti hem de inanç dünyasını korur. Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937'de laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda kalıcı bir şekilde yerini aldı. Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız." diye yazdı.