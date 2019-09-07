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İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!

İBB'de ‘İhtiyaç fazlası araç var’ diyerek hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyerek şov yapan Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyona yeni araç kiraladığı ortaya çıktı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:49
İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'İhtiyaç fazlası araç var' diyerek hizmet araçlarını Yenikapı'da sergileyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyona yeni araç kiraladığı ortaya çıktı.

İmamoğlu, Belediye bünyesinde lüks araç israfı olduğunu iddia ederek hizmet araçlarını Yenikapı Meydanı'nda park ettirip bunları 'lüks ihtiyaç fazlası araçlar' diye kamuoyuna lanse etmeye çalışıyor.

Yeni araç ihalesi

Sabah'ın haberine göre ulaşılan ihale bilgisi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki lüks ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaların samimi olmadığını ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu, 'İBB'de ihtiyaç fazlası araç var' derken diğer taraftan belediye kuruluşlarından İSKİ'nin İmamoğlu göreve geldikten sonra 16.7 Milyon liralık kiralık araç ihalesi yaptığı belirlendi.

Sözleşme bir ay önce imzalandı

24 Temmuz 2019 günü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 17.4 milyon yaklaşık maliyet ile 'sürücüsüz araç kiralama' ihalesi açtı. İhale sonucu İSKİ, İstanbul'da faaliyet gösteren bir oto kiralama şirketi ile 2 Ağustos 2019 günü sözleşme imzaladı. Sözleşmenin bedeli 16.7 milyon lira olarak ilan edildi.

Doğal afet ve salgın hastalık şartları

Yapılan ihalenin açık ihale pazarlık yöntemiyle değil, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesinde düzenlenen doğal afet/salgın hastalık durumunda yapılması gereken şartlarda düzenlendiği anlaşıldı. Bu şartlarda yapılan ihalelerin en önemli özelliği parasal olarak sınırsız limit olması ve idarenin kendi belirlediği en az üç firmayı davet etmesi.

Kampanya malzemesi yapmıştı

Bilindiği gibi CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde 'İBB'de araç israfı' olduğu yönünde söylemlerde bulunmuştu. İmamoğlu'nun iddiasına göre, Büyükşehir Belediyesi'nde ihtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon lira idi ve ihtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda 120 milyon TL tasarruf edilecekti. Fakat İmamoğlu'nun ihtiyaç fazlası diye Yenikapı Meydanı'na yığdığı araçların hizmet araçları olması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:49
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu

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