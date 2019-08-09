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İmamoğlu, 1 gün önce atadığı Bahaddin Yetkin’i istifa ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 gün önce İSBAK A.

09 Ağustos 2019 Cuma 22:30
İmamoğlu, 1 gün önce atadığı Bahaddin Yetkin’i istifa ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 gün önce İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine atadığı Bahaddin Yetkin’i istifa ettirdi. Yetkin’in istifası İBB’den yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İBB iştiraki olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirdiği Bahaddin Yetkin’i istifa ettirdi. Yetkinin istifası bugün İBB tarafından yapılan bir yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, 8 Ağustos’ta İBB üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İBB iştiraki olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin’in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenilerinin kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı inceleme başlatıldığı belirtildi.


İmamoğlu’nun bugün konuyla ilgili, "Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu" değerlendirmesinde bulunduğu da açıklamada yer aldı.


Bahaddin Yetkin’in İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirmeden önce AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunun bilindiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık “Atamalarda liyakate önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını’ belirtmişti. Bu vesile ile söz konusu adaylık atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları, hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki, asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır. Bu vesile ile akşam saatlerinde Bahadır Yetkin ile durum paylaşılmış kendisi de İSBAK A.Ş’deki tüm görevlerinden saat 20.04 itibariyle istifa etmiştir. İstifa, İBB başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:30
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