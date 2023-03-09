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İmamlığı Temel mi yaptı, Kemal mi?

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İmamlığı Temel mi yaptı, Kemal mi?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-03-09 10:11:00 - 2023-03-09 10:48:27
İmamlığı Temel mi yaptı, Kemal mi?

Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Görüş'ü bitirmek için canını dişine takan CHP ile, Erdoğan düşmanlığı yüzünden sözde Milli Görüşçü Saadet Partisi'nin ittifak yapmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ben kimseyi düşman olarak görmüyorum..

Ama beni, düne kadar, hatta bugün dahi düşman gibi görenler olduğunu çok iyi biliyorum..

Dindar insanları, cumhuriyet düşmanı, vatan düşmanı gibi gösteren bir sol grubun, ateist cenahın ülkeyi esir alma istediğini çok iyi biliyorum..
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Onun içindir ki, özelimden örnekler vereyim..

Milli Görüş çizgisi bu ülkede siyasete soyunmasaydı..

O sol grubun, kemalist cenahın eline kalmış olsaydık.

Ben İmam Hatip Lisesi mezunu olarak, Hukuk Fakültesine giremezdim.

Benimle eşit durumda olan, diğer lise mezunları ile birlikte girdiğim imtihanda başarısız olduğum için değil..

“İHL mezunları, Yüksek İslam ve İlahiyat Fakültesi dışında tercihde bulunamaz” kuralı olduğu için, Hukuk Fakültesine gidemeyecektim..

Erbakan Hoca, 1980 öncesi bu dayatmayı koalisyon ortağı olduğu hükümetlerde çözmüştü..

Ama 28 Şubat sürecinde, aynı dayatma farklı bir düzenleme ile karşımıza çıkarıldı:

“İmam Hatip Lisesi mezunları, İlahiyat dışında bir fakülteyi tercih ettiğinde, puanı 0,2 ile diğer liselerden mezun olanların ise puanları 0,5 ile çarpılır” kuralı gereği, on binlerce İmam Hatip mezunu, istediği/hakkettiği fakültelere kayıtlarını yaptıramadı..

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Yorumlar

Misafir

İmam madam olmuş,

bi garib adam

KİM İMAM OLACAK LĞBTİ Lİ KİMSE NAMAZ KILDIRABİLİR Mİ? ZİRA BUNLAR SAPKINLIK SÖZLEŞMESİ OLAN İSTANBUL ŞÖZLEŞMESİNİ YÜRÜRLÜĞE KOYACAKLARINA DAİR VAADLERİ VAR.
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