İmamları kesmekle tehdit eden ezan düşmanı Sera Kadıgil'in iki yüzlülüğü!

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CHP’den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılan Sera Kadıgil, bir festivalde “Kimseye cinsiyet kimliğinden, cinsel yöneliminden, dilinden, dininden, ırkından ötürü ayrımcılık yapılmasın istiyoruz.” dedi. Kadıgil’in bu ifadeleri ezan düşmanlığı ve imamları tehdit ettiği tweetlerini akıllara getirdi.

CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Sera Kadıgil, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı.

Ezan düşmanlığı ile bilinen ve imamları kesmekle tehdit eden Kadıgil, TİP tarafından “Biat Değil İnat” sloganı ile gerçekleştirilen KeçiFest’te bir konuşma gerçekleştirdi.

Kadıgil'den dehşete düşüren paylaşımlar

Ezandan rahatsızlığını çirkin sözlerle ifade eden, sokakta oynayan çocuklar için “Kızgın yağ dökem mi üstlerine?” diyerek vahşi sözler kullanan ve imamları kesmekle tehdit eden Kadıgil, festivalde yaptığı konuşma ile akıllara durgunluk verdi.

Konuşmanın başında gayriahlaki ifadeler de kullanan Kadıgil, “Yıl olmuş 2021, kimin kimi seveceğinden, kimin kiminle sevişeceğinden size ne be kardeşim! diyoruz. Kimseye cinsiyet kimliğinden, cinsel yöneliminden, dilinden, dininden, ırkından ötürü ayrımcılık yapılmasın istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Biz çok şey istemiyoruz, biz barış istiyoruz.” şeklinde konuştu.

İmamları kesmekle tehdit etmişti

İmamları kesmekle tehdit eden Kadıgil'in toplumda kimler için özgürlük istediği sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarla daha net anlaşılıyor:

“O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur yaf resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı kesiyim?”

"CHP'de taciz, tecavüz tabii ki olacak"

Öte yandan Sera Kadıgil, CHP'de milletvekili iken, "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" demişti. Kadıgil'in bu sözleri kamuoyunda infiale neden olmuştu.