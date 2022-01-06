İmamın Özgür Özel sözlerine cemaatten büyük alkış

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TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları'nı Ortaçağ zihniyetine benzetmişti.

Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" dedi

Haddini aşan Özel'in boyundan büyük o skandal ifadeleri şu şekilde: "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi.

"Ne olursa olur, azdan az çoktan çok gider" diyen Konakçı Hoca, şunları söyledi.

"Benim dinime peygamberime kimse hakaret edemez. Bir Müslüman olarak hepimizin ilk görevi bunlara tepki göstermektir. Peygamberimizi muhafaza etmektir. Peygamberime gelmesin diye okun önüne elini uzatarak elini feda eden sahabeler gibi olmak zorundayız. Yüzde 99'u Müslüman olan bu topraklarda Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) onun Kur'an-ı'na ve onun sünnetine laf uzatmaya kimsenin hakkı yok. Laf uzatan birileri varsa benim de senin kadar paygamberimi koruma hakkım var. Ben de bu hakkımı kullanıyorum. Kim çıkıp da benim peygamberimin dinine 'asr-ı saadet' diye tabirlediğim bir güne 'ortaçağ' derse benim iki elim onun yakasındadır. Ne olursa olur, azdan az çoktan çok gider"

Konakçı'nın sözlerini alkışlarla karşılayan camii cemaati, daha sonrasında yeri göğü tekbirlerle inletti.

